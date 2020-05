París es comença a despertar després de 52 dies de confinament

Carrers mig buits, metros amb poc tràfec, escoles en silenci i moltes persianes de comerços abaixades tot i ser el primer dia de desconfinament. Som al mes de maig, però París es mou al ritme d’un mes d’agost, quan els parisencs fugen de la ciutat. Desprès de 55 dies de confinament, la capital francesa es desperta a mig gas. Al metro de Belleville hi ha molt poca gent al matí. Abans de l’esclat del covid-19, centenars de persones entraven i sortien a cada moment d’aquesta estació situada al nord-est de la ciutat. Però ahir, tocat el migdia, només hi havia sis persones a l’andana de la línia 11 en direcció al centre. Dos agents especials supervisen l’estació des de les set del matí. “La nostra feina es conscienciar els passatgers durant aquests primers dies perquè respectin el distanciament social quan compren els bitllets o bé perquè portin la mascareta”, explica a l’ARA un d’ells. Tot i així, no serà fins dimecres que es començarà a multar amb 135 euros qui no la porti. “El matí ha anat força bé. De totes maneres, hi ha poca afluència de gent”, continua. “Moltes persones pregunten on poden trobar les mascaretes que s’havien de distribuir”, precisa l’altre agent.

La presidenta de l’Illa de França, Valérie Pécresse, va anunciar que la regió repartiria gratuïtament dos milions de mascaretes en més de 400 estacions de tren i de metro durant aquesta setmana. A Belleville no hi ha ni rastre de cap punt de distribució. “Potser demà -confia un dels agents-, tot i que només es reparteixen en algunes estacions de cada línia”, precisa. Mentrestant una dona sense mascareta demana ajuda per comprar un bitllet a les màquines de venda automàtica. Tot i que no és la seva feina, un d’ells li dona un cop de mà i li recorda l’obligatorietat de dur-ne. “Només en tenia una i ja l’he llençat”, etziba la dona.

Ja a l’interior del metro, les poques persones que hi ha al vagó porten mascareta i guarden les distàncies. El vehicle està ple de missatges sobre la necessitat de deixar un seient buit entre viatgers i al terra també hi ha etiquetes que assenyalen el lloc per respectar el metre de distància. No sempre és una norma que es pot complir, com passa a la línia 13, una de les més utilitzades, amb 32 parades i 25 quilòmetres de xarxa. Els combois no paren a la Plaça de la República, una de les parades més concorregudes de la línia 11, i això estranya molts viatgers. No és un cas únic, però. En una seixantena de les 302 estacions que té el metro parisenc s’han tancat les portes fins a nou avís. La freqüència de pas durant aquests dies d’aquesta nova fase de desescalada es redueix un 15%.

L’inici del desconfinament ha suposat també reprendre el curs escolar, tot i que es fa de manera descafeïnada. Ahir només van anar a les escoles les plantilles de professionals per preparar les classes i les noves normes que regiran els centres, i avui s’espera els alumnes a bona part de França. “A París els acollirem dijous”, assegura la directora d’una escola del districte 19. En aquest centre encara no saben quants escolars reiniciaran les classes, tot i que dependrà “del número de professors, del personal de neteja i dels professionals que s’ocupen de les activitats extraescolars”, explica la responsable.

Sense gel per als clients

Els negocis, a excepció de bars i restaurants, també han reprès la seva activitat, tot i que amb pocs clients. “La botiga està buida”, es lamenta la dependenta d’una cadena de roba per a criatures. En aquest comerç encara s’estan despertant d’aquestes setmanes de parada obligatòria pel confinament. Només tenen una ampolleta de gel hidroalcohòlic per a les dues dependentes, que confien que “aviat arribaran les dosis per a la clientela”, es justifiquen. L’empresa propietària tampoc posarà en quarantena la roba. “Les peces que arriben a partir d’ara tenen un embolcall especial per reforçar les mesures d’higiene, però res més”, expliquen. La tornada a la feina, amb l’afegitó de la mascareta i els guants, no és de bon grat: “No és gens còmode”, es queixen.

En canvi, el telèfon no para de sonar a perruqueries i centres d’estètica. “Porto tot el matí enganxada al telèfon. Tinc l’orella vermella”, exclama la propietària d’un centre de depilació. “Ja tinc tota la setmana plena”, diu. Les mesures són estrictes per als clients d’aquest centre: no poden venir acompanyats i se’ls prendrà la temperatura a l’entrada i en el cas de superar els 37,8 graus no se’ls atendrà. Per descomptat, la mascareta és obligatòria. Ara falta que tothom s’hi habituï perquè sigui útil. Aquesta periodista ha pogut comprovar que el primer reflex que té molta gent és apartar-se-la de la boca per poder parlar.