París prohibirà fumar als parcs i jardins públics

Fumar al Jardí de les Tuileries o al també concorregut Jardí de Luxemburg de París aviat podria no estar permès. El ple municipal de la capital francesa, presidit per l’alcaldessa Anne Hidalgo, ha aprovat prohibir el tabac als parcs i jardins de París. La disposició s’ha adoptat de manera experimental: durarà fins a l’octubre i de moment només s’aplicarà a quatre parcs i jardins de la ciutat. D’aquesta manera, la capital francesa segueix l’exemple d’Estrasburg. En aquesta població del nord-est de França està prohibit fumar en tots els parcs des de l’1 de juliol. És la primera gran ciutat francesa amb aquesta restricció.

Des de l’Ajuntament de París han explicat a l’ARA que a la capital s’instal·laran cartells a les entrades dels parcs afectats per informar-ne els fumadors. A més, els agents dels parcs s’encarregaran de “fer pedagogia” durant el període de prova d’aquesta mesura, en el qual no es multarà els que fumin. Tot i que encara es desconeixen quins seran exactament els espais sense fum: la tria es farà a partir de les propostes que cada ajuntament dels vint barris de París presenti voluntàriament. Segons ha pogut saber aquest diari, l’alcalde del Districte 3, el socialista Pierre Aidenbaum, s’ha mostrat d’acord que la mesura s’apliqui en un dels parcs d’aquest barri, però encara no ha especificat en quin.

“Voldríem que aquest experiment es fes en diferents barris amb perfils sociològics diferents”, va detallar la secretària general del grup Radical d’Esquerres, Centre i Independents (RGCI, per les sigles en francès), Pauline Hugot. La restricció del tabac als parcs la va proposar aquest grup muncipal de París.

Una vegada exhaurits els quatre mesos de prova, s’avaluaran els resultats i s’estudiarà si la prohibició es generalitzarà de manera definitiva a tots els parcs i jardins de la capital francesa a partir de la tardor. Des del 2015, està prohibit fumar als parcs infantils i fa una mica més d’una dècada que els centres comercials, aeroports, estacions, hospitals, cafeteries, restaurants i hotels, entre d’altres, són espais sense fum a França.

“La idea no és carregar contra els fumadors ni estigmatitzar-los”, es va defensar en un comunicat la presidenta de l’RGCI, Laurence Goldgrab. “És una qüestió de salut pública, però també de netedat i protecció del medi ambient”, va afegir Goldgrab. L’any passat, els serveis de neteja de la ciutat de París van recollir de terra fins a 350 tones de burilles tot i que està prohibit llençar-les: tirar una burilla a terra està multat amb 68 euros. El setembre del 2015 l’Ajuntament va endurir aquesta sanció, ja que fins aleshores només s’havien de pagar 35 euros. A la capital francesa, fins a 21.000 persones van haver de pagar aquesta penalització l’any passat.

En una acció per sensibilitzar els parisencs, l’associació en defensa dels oceans Surfrider Europe va recollir 25.000 burilles de cigarretes en una hora i mitja a l’estany de la Villette, situat al Districte 19 de París. “No som aquí per netejar la vora del canal, sinó per conscienciar que les burilles tenen veritables conseqüències per al medi ambient. Aquestes burilles de cigarretes són als estómacs dels peixos i, finalment, acaben als nostres plats”, van explicar. Aquesta ONG també denuncia que una burilla contamina uns 500 litres d’aigua.

Segons el ministeri de Sanitat, 73.000 persones moren cada any a França per culpa del tabac, és a dir, 200 persones al dia. Per reduir aquest índex de mortalitat, el govern vol utilitzar “el poderós factor dissuasori” del preu del tabac. De fet, una de les promeses de campanya del president Emmanuel Macron és apujar l’import del paquet de cigarretes fins a 10 euros de cara al novembre del 2020. El preu mitjà actual és de 7,90 euros.