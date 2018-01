París segueix en alerta pel desbordament del Sena

París i diverses regions franceses segueixen en alerta taronja per riscos d'inundació. El Sena s'ha desbordat en uns quants punts i seguia creixent aquest divendres a la nit. Malgrat això, el pic de la crescuda previst per a aquest dissabte no serà tan elevat com s'esperava.

El nivell del riu pot arribar als 6,10 metres del 2016, però quedarà lluny dels 8,62 metres del 1910. "A mesura que ens acostem al pic de la crescuda, més aconseguim reduir la incertesa, i creiem que serà d'entre 5,80 i 6 metres", va dir aquest divendres el director de Vigicrues, François Duquesne. Aquest matí, el nivell està situat en 5,68 metres, cinc centímetres més que ahir a la tarda.

Aquest divendres a la tarda hi havia una desena de túnels i carreteres tancats, diversos parcs, establiments públics i diversos trams del tren de rodalies RER C. Les estacions més pròximes al riu estaran tancades fins al 31 de gener. Als afores de la capital hi ha centenars de famílies evacuades i milers de cases sense aigua i llum.