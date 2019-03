El Parlament britànic aprova sol·licitar a la Unió Europea l'ajornament del Brexit fins al 30 de juny

El Parlament britànic ha acordat aquesta dijous a la tarda demanar a la Unió Europea (UE) un ajornament del Brexit per 412 a favor i 202 en contra. Tal com ha anunciat durant el debat previ David Lidington, número 2 de la primera ministra Theresa May, la sol·licitud és estrictament tècnica, fins al 30 de juny, temps necessari perquè l'executiu tiri endavant la legislació necessària perquè es revoqui l'acta d'adhesió a la Unió del 1972.

Dijous vinent la primera ministra May demanarà formalment en la cimera comunitària l'ajornament de la sortida de la UE. Però la seva veritable ambició, l'últim trumfo del seu desprestigiat lideratge, és poder presentar-se a Brussel·les havent aconseguit finalment l'aprovació del seu pla de divorci, maquillat aquest dilluns passat, a última hora, amb el president de la Comissió, Jean-Claude Juncker. El pla, però, va ser refusat dimarts per segona vegada, després d'un primer refús el 15 de gener. Amb tot, Theresa May va llançar aquest dimecres un ultimàtum als seus diputats 'brexiters' i als deu parlamentaris dels unionistes nord-irlandesos perquè li donin suport o bé s'arrisquin a perdre el Brexit o a una extensió molt més llarga. De fet, la moció que la cambra ha acceptat del govern admet, també, que qualsevol extensió més enllà d'aquesta data probablement requeriria que el país celebrés les eleccions europees, que han de tenir lloc entre el 23 i el 26 de maig.

Ara, doncs, Londres queda ara en mans de Brussel·les, que decidirà la setmana vinent si concedeix o no l'ajornament i per quant de temps. Aquest matí, des de la capital comunitària, el president del Consell, Donald Tusk, s'ha manifestat partidari d'una extensió molt més llarga, per donar temps al Regne Unit a repensar la seva estratègia del Brexit.

Sigui com sigui, la fins ara data màgica del calendari –el 29 de març com a dia de sortida de la Unió– que els últims dos anys May ha anat repetint fins a l'esgotament, ha quedat pràcticament descartada. L'única possibilitat de complir-la a hores d'ara és, ras i curt, sortir de la UE sense acord, una opció que, si més no simbòlicament, el Parlament va descartar dimecres. Amb tot, malgrat la votació que va tenir lloc ahir, l'opció legal per defecte és, encara, la sortida el 29 de març.

Refús a un nou referèndum

L'abstenció del Partit Laborista condiciona la negativa

El Parlament ha votat en primer lloc la celebració d'un segon referèndum, moció que no ha tirat endavant per una diferència de 249 diputats. Només hi han votat a favor 85, i en contra 334. El Partit Laborista, tot i que oficialment hi dona suport com a última alternativa per acabar amb el bloqueig a l'anomenat People's Vote (el vot de la gent), ha imposat als seus diputats que s'abstinguessin perquè considerava que en la jornada d'avui calia concentrar les forces, exclusivament, en l'ajornament del Brexit. La promotora de l'esmena, la diputada Sarah Wollaston, ha anunciat que tornarà a presentar-ne una altra de semblant la setmana que ve, en les votacions indicatives que els Comuns també han aprovat tirar endavant a partir de dimecres vinent.

Més enllà de l'aprovació de l'ajornament del Brexit, aquesta tarda Theresa May també ha tingut la primera bona notícia des de feia setmanes. Perquè el Parlament ha refusat per 314 vots a 312 una esmena que, a la pràctica, prenia el control del procés del Brexit, en mans d'un grup de diputats de segona fila, per debatre un seguit de vots indicatius que permetin albirar una solució per sortir del laberint. La iniciativa havia estat promoguda per un grup de diputats de segona fila, tant laboristes com conservadors. Implícitament, també suposa l'ajornament del Brexit, per bé que no marca cap data concreta per arribar a un consens majoritari.