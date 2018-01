El Parlament israelià aprova la pena de mort per als “terroristes”

La Knesset, el Parlament d’Israel, ha aprovat una polèmica proposta de llei que permetrà als tribunals civils i militars del país aplicar la pena de mort a condemnats per terrorisme. També farà que el veredicte final no s’hagi de ratificar per unanimitat, sinó que només caldrà que ho faci la majoria del tribunal. El text, que encara ha de passar tres rondes de votació més per esdevenir llei, compta amb el suport del primer ministre, Benjamin Netanyahu (del partit conservador Likud), i està promogut pel seu ministre de Defensa, Avigdor Lieberman, líder del partit ultradretà i antiàrab Yisrael Beitenu.

El juny passat Netanyahu va demanar la pena capital per a un palestí de 20 anys que va assassinar tres membres d’una mateixa família jueva que vivien en un assentament de Cisjordània. Dimecres, després de l’aprovació preliminar del text legislatiu, el primer ministre va fer referència a aquell cas dient: “El terrorista va empunyar el ganivet i va matar mentre reia. Hi ha casos extrems, com quan la gent porta a terme atacs horripilants, que no mereixen viure”.

De moment, la pena de mort a Israel només està prevista en dues situacions d’excepció: per als condemnats per genocidi i per als sentenciats per alta traïció en cas de guerra i amb greus conseqüències per a la seguretat de l’estat. Fins ara, la pena capital només s’ha aplicat segons el primer supòsit i en una única ocasió (no sense polèmica): l’any 1962, Adolf Eichmann -l’oficial nazi que va dirigir les deportacions de jueus als camps d’extermini- va ser condemnat a morir a la forca.

Oposició dins i fora d’Israel

La Fiscalia General de l’Estat d’Israel i la majoria de l’oposició s’han mostrat contràries a la proposta. També ho ha fet el Shin Bet, el servei d’intel·ligència interior israelià, que considera que la mesura podria motivar segrestos de jueus a tot el món. La delegació de la UE a Israel també ha qüestionat la proposta i ha indicat que la pena de mort “constitueix un tracte inhumà i degradant, no té cap efecte dissuasiu comprovat i fa que errors judicials arribin a ser irreversibles i fatals”.