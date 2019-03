L''speaker' del Parlament britànic prohibeix al govern May tornar a presentar a votació el mateix acord sobre el Brexit

Cop pràcticament definitiu a l'actual pacte de divorci amb la Unió Europea (UE) de Theresa May. El president ('speaker') del Parlament britànic, John Bercow, ha dictaminat aquest dilluns a la tarda que el govern no podrà tornar a presentar a votació el mateix acord de retirada que ja ha sotmès dues vegades a la consideració de la cambra, el 15 de gener i la setmana passada, totes dues amb un aclaparador resultat en contra, el primer per 230 vots i el segon per 149.

The Speaker has made a statement in the Commons Chamber regarding procedure for another #MeaningfulVote on the #BrexitDeal.



“What the Government cannot legitimately do is to resubmit to the House the same proposition.”



Watch the full statement: https://t.co/mhchqO9mMT pic.twitter.com/cHB8u3bXt1 — UK House of Commons (@HouseofCommons) March 18, 2019

Davant dels rumors que s'havien escampat durant el cap de setmana segons els quals Downing Street volia fer una nova votació després de pressionar al màxim els diputats 'tories brexiters' i els unionistes nord-irlandesos del DUP per assegurar-se la llum verda, Bercow ha afirmat en la seva declaració: "El que el govern no pot fer legítimament és tornar a enviar a la cambra la mateixa proposició o substancialment la mateixa que la setmana passada va ser refusada. Si el govern volgués tirar endavant una nova proposició, que no sigui ni la mateixa ni substancialment la mateixa que va ser menystinguda per la cambra el 12 de març, això seria totalment reglamentari".

651x366 Protesta anti-Brexit a les portes del Parlament britànic / TOBY MELVILLE / REUTERS Protesta anti-Brexit a les portes del Parlament britànic / TOBY MELVILLE / REUTERS

El dictamen de Bercow –un 'speaker' identificat amb el cantó 'remainer' del debat– obliga Theresa May a aconseguir noves concessions de la UE si realment vol aprovar el seu pacte abans del 29 de març, que encara és la data oficial del Brexit. May tindrà l'oportunitat de demanar-les dijous, en la cimera comunitària que tindrà lloc dijous i divendres. La UE, però, ja ha anunciat per activa i per passiva que no farà cap més afegit a l'acord pactat el 25 de novembre i lleugerament maquillat dilluns de la setmana passada.

La crisi política que viu el Regne Unit ja no té cap mena de precedent. Bercow s'ha basat en la tradició que es remunta al 1604 per argumentar el seu raonament.