Part de la societat xilena es rebel·la contra la visita de Jair Bolsonaro

La societat xilena s'ha rebel·lat contra la visita de Jair Bolsonaro, que ha arribat a Santiago aquest dijous a la nit per assistir a una cimera amb els presidents de Xile i Colòmbia i d'altres països sud-americans per tractar aspectes comercials. Abans d'arribar al país andí, el líder d'ultradreta ja havia creat polèmica: va exigir als assistents del dinar oficial on ha d'assistir que portin roba "fosca o uniforme". A les dones, en concret, els va demanar que portessin un "vestit curt". Arran d'aquestes declaracions, l'esquerra xilena s'ha negat a assistir a l'esdeveniment.

"El govern xilè no només decideix rebre amb honor un president xenòfob i misogin, sinó que també ha demanat a les diputades que hi hem estat convidades que hi anem amb un «vestit curt»", ha tuitejat la diputada feminista Maite Orsini.

No sólo el Gob. decide recibir con honores a presidente xenófobo y machista, sino q, además pide q las diputadas de la rep. q somos invitadas vayamos c/ "vestido corto". Este es el @sebastianpinera q dice acoger demandas feministas pero envía invitación oficial q sigue en el 1800 pic.twitter.com/3EzuFjmpU0 — Maite Orsini Pascal (@MaiteOrsini) 18 de març de 2019

Molts xilens han entrat a les xarxes socials per expressar el seu desacord amb la benvinguda que el seu país vol oferir a Bolsonaro. En aquest sentit, han llaçat l'etiqueta #BolsonaroPersonaNonGrata a Twitter, per demanar que el seu país condemni l'actitud del president brasiler.

El diputat federal Tomas Hirsch va tuitejar: "Evidentment no participaré en un dinar amb un populista, feixista, violent i perillós com Bolsonaro".

Para todos los que me han preguntado:

OBVIAMENTE no asistiré a un almuerzo con un fascista, populista, violento y peligroso como Bolsonaro.

Además creo que habría que declararlo "persona non grata" para que no entre a nuestro país. — Tomas Hirsch (@tomashirsch) 19 de març de 2019

Bolsonaro va arribar a Santiago, la capital xilena, dijous a la nit i participarà en reunions sobre iniciatives comercials regionals amb el president xilè, Sebastián Piñera, i el president colombià, Iván Duque. Els dos presidents volen que el Brasil s'uneixi a l'acord Prosur, que promou la integració econòmica de la regió fugint de les diferències ideològiques.

"Serà interessant veure fins a quin punt Bolsonaro demostra que es considera el líder de la regió. Aquest seria el moment de mostrar-ho”, ha dit Oliver Stuenkel, professor de relacions internacionals de la Universitat Getulio Vargas de São Paulo, a 'The Guardian'. "El futur de l'Amèrica del Sud es debatrà en aquesta reunió", assegura.