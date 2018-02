Pence està disposat a dialogar amb Corea del Nord

Els Jocs Olímpics de la reconciliació podrien acabar fent honor al seu sobrenom. Després d’una cerimònia inaugural farcida d’imatges per a la història -com la que unia en la mateixa foto la somrient germana del líder nord-coreà Kim Jong-un i el vicepresident dels Estats Units, Mike Pence, eclipsat dos seients més enllà-, la cita olímpica ha aconseguit capgirar la postura oficial dels Estats Units cap a Corea del Nord. El president de Corea del Sud, Moon Jae-in, va convèncer el vicepresident Pence que se sumi a aquest nou apropament cap al règim de Kim Jong-un, segons declaracions del mateix vicepresident al Washington Post durant el trajecte de tornada a casa a bord de l’Air Force Two.

Si abans del seu viatge a Pyeongchang (Corea del Sud) per assistir a l’obertura dels Jocs d’Hivern, Pence era crític amb l’acostament entre les dues Corees i reclamava a Seül no fer cap concessió a Corea del Nord, a la tornada semblava disposat a seguir els passos de Moon Jae-in. Les dues converses que va tenir amb el president sud-coreà aquests dies -dimarts a la Casa Blava (residència oficial) i dissabte mentre presenciaven patinatge sobre gel- van servir per acordar donar una nova oportunitat al diàleg. Un diàleg que arrencarà primer entre les dues Corees i que potser més endavant podrien portar els Estats Units a seure també a la taula, segons el mateix vicepresident. “Màxima pressió i compromís al mateix temps”, és com va definir Pence la nova política, segons va dir al Post, per deixar clar que les converses no suposarien en cap cas abandonar la via de les sancions econòmiques i polítiques a Corea del Nord, almenys fins que el règim no faci passos reals cap a la desnuclearització.

No abandonaran les sancions

Amb tot, suposa un canvi de postura perquè permet el diàleg amb el règim de Kim Jong-un sense condicionants previs. Segons Pence, Moon Jae-in li va assegurar directament que faria saber a Pyongyang que no hi hauria concessions només pel fet d’asseure’s a parlar, sinó que caldrien mesures concretes cap a l’abandonament del seu programa nuclear, un punt, però, que Kim Jong-un no sembla gens disposat a dur a terme.

“La qüestió és que no aixequem cap pressió fins que realment facin alguna cosa que creiem que representa un pas significatiu cap a la desnuclearització. Així que la campanya de màxima pressió segueix en marxa i s’intensificarà. Però si volen parlar, parlarem”, va declarar el vicepresident. Pence ha mantingut contactes diaris amb el president Donald Trump durant la seva estada a Pyeongchang, segons destaca també el rotatiu nord-americà. Però les desautoritzacions de Trump als intents fets fins ara pels seus col·laboradors d’apostar pel diàleg, com la que va fer al secretari d’Estat, Rex Tillerson, fa que molts analistes agafin amb pinces el gir de Pence.

L’aposta del president de Corea del Sud per la diplomàcia de l’esport, aprofitant la porta oberta que va deixar Kim Jong-un en el seu discurs de Cap d’Any, ha rebaixat la tensió a la península, almenys temporalment, després de les contínues proves de míssils del règim nord-coreà i de les retòriques exaltades tant de Kim Jong-un com de Donald Trump. El règim del nord, molt debilitat per les sancions internacionals, ha fet també un gran desplegament de diplomàcia i capacitat propagandística en aquests Jocs, enviant-hi fins i tot la germana del líder. Kim Yo-jong tornava ahir a casa després de tres dies en què ha sigut la principal protagonista dels Jocs i ha aconseguit concertar una cimera entre el seu germà i Moon Jae-in a Pyongyang.