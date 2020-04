El Pentàgon fa públics vídeos d'ovnis

El departament de Defensa dels Estats Units va fer públic aquest dilluns diversos vídeos en què es poden veure objectes voladors no identificats (ovnis) que han sigut enregistrats des d'avions militars nord-americans amb càmeres d'infrarojos.

Els vídeos ja s'havien fet públics fa temps de manera no autoritzada i, de fet, l'any passat havien estat fins i tot reconeguts com a autèntics per l'aviació dels Estats Units de manera oficial. Ara el Pentàgon els publica a la seva web "per aclarir qualsevol malinterpretació per part del públic sobre si les gravacions que circulen eren reals o no o si hi ha alguna cosa més en els vídeos". "Els fenòmens aeris observats en els vídeos continuen etiquetats com a no identificats", diu el Pentàgon en la nota publicada a la seva web.

Es tracta d'un vídeo gravat el novembre del 2004 i un altre del gener del 2015, que ja van ser publicats a internet sense autorització el 2007 i el 2017, però ara han estat desclassificats pel Pentàgon. En el segon dels vídeos, de fet, se sent fins i tot els pilots militars nord-americans fer grans exclamacions i riure quan finalment enfoquen l'objecte no identificat amb les seves càmeres.

"Després d'una revisió detallada, el departament [de Defensa] ha determinat que la publicació autoritzada d'aquests vídeos desclassificats no revela cap sistema o capacitat sensible, ni tampoc infringeix cap investigació subseqüent sobre les incursions en espai aeri militar de fenòmens aeris no identificats", diu el comunicat del Pentàgon.

Els vídeos van ser publicats en un primer moment per To The Stars Academy of Arts & Sciences i confirmats l'any passat per la força aèria nord-americana com a reals. De fet, la marina dels EUA va aprovar l'any passat uns protocols d'actuació per als seus pilots sobre com actuar i com informar-ne en cas de trobar-se amb fenòmens aeris no identificats.

Un dels pilots que va gravar el vídeo del 2004 va ser entrevistat fa temps per la CNN i va explicar que aquell objecte, encara no identificat, "es movia d'una manera inexplicable". "A mesura que m'hi acostava, va accelerar ràpidament cap al sud i va desaparèixer en menys de dos segons. Va ser molt sobtadament, com una bola de ping-pong rebotant contra una paret. Com si xoqués i sortís disparat en la direcció contrària", explicava a la CNN el pilot ja retirat David Fravor.