El número 2 del Pentàgon substituirà Mattis com a secretari de Defensa

El president nord-americà, Donald Trump, ha informat aquest diumenge a través de Twitter que el número dos del Pentàgon, Patrick Shanahan, substituirà Jim Mattis com a secretari de Defensa provisionalment a partir de l’1 de gener. Mattis va dimitir dijous pel seu desacord amb la decisió de Trump de retirar totes les tropes nord-americanes de Síria, i la meitat de les que estan desplegades a l’Afganistan. “El Patrick acumula una llarga llista d’èxits com a subsecretari i prèviament a Boeing. Ho farà genial!”, ha escrit el president nord-americà a la xarxa social.

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great!

El número 2 del Pentàgon va assumir el càrrec el juliol del 2017, però abans va treballar durant molts anys per a la multinacional nord-americana Boeing, que es dedica a la fabricació, venda i disseny d’avions, helicòpters, míssils i satèl·lits.

Dissabte Trump va tornar a defensar la decisió de retirar les tropes dels Estats Units a Síria sense consultar-ho als seus aliats i malgrat l'opinió contrària dels seus assessors. “Els aliats són molt importants, però no quan s’aprofiten dels Estats Units”, va escriure a Twitter.

When President Obama ingloriously fired Jim Mattis, I gave him a second chance. Some thought I shouldn’t, I thought I should. Interesting relationship-but I also gave all of the resources that he never really had. Allies are very important-but not when they take advantage of U.S.