Picabaralla entre el govern grec i l'ambaixada espanyola per la independència catalana

El ministeri grec d'Afers Exteriors ha protestat aquest diumenge per unes declaracions de l'ambaixador d'Espanya a Atenes, Enrique Viguera, en què es lamentava de la manca de reacció del Govern grec davant la declaració unilateral d'independència de Catalunya. En un comunicat difós pel ministeri dirigit per Nikos Kotzias del qual s'ha fet eco Efe, el govern hel·lè demana a l'ambaixador que "rectifiqui immediatament les seves declaracions desafortunades i proporcioni les explicacions necessàries al Govern grec".

Paradoxalment, el govern d'Atenes sí que havia reaccionat a la DUI catalana i l'havia criticat, però ho va fer més tard que la resta de països (el dissabte) i després que l'ambaixador concedís l'entrevista. Enrique Viguera ha fet les seves polèmiques afirmacions en una entrevista publicada al dominical "Eleftheros Typos", en la qual el diplomàtic critica no haver rebut cap comunicació per part del govern. Sí la va rebre, en canvi, del líder de l'oposició, el conservador Kyriakos Mitsotakis, que el va trucar per expressar-li el "suport inequívoc de Nova Democràcia" a la integritat territorial d'Espanya.

L'ambaixador afegeix també que el president de la República, Prokopis Pavlopulos, es va expressar clarament sobre el tema i que altres governs internacionals han donat suport fermament la integritat territorial d'Espanya, mentre que "evidentment falten les declaracions sobre aquest tema per part del Govern". "No es requereix molt d'esforç per entendre la realitat", ha afegit l'ambaixador, segons el text publicat pel rotatiu grec.

540x306 Portada del dominical 'Eleftheros Typos', del 29 d'octubre del 2017 / ARA Portada del dominical 'Eleftheros Typos', del 29 d'octubre del 2017 / ARA

En el seu comunicat, el ministeri d'Exteriors afirma que els comentaris de l'ambaixador "ofenen" a la Constitució grega ja que pressuposen que el president de la República no expressa l'opinió del Govern i fins i tot "suggereix que hi ha un desacord entre el President de la República i el Govern". Aquesta actitud, afegeix el comunicat, frega "els límits diplomàticament tolerables".

"Adoptar públicament els arguments equivocats de l'oposició [que sí va criticar la DUI el mateix divendres] constitueix una ingerència inacceptable en la política interna del país i és comportar-se com si s'estigués en coordinació amb la principal força d'oposició", recalca el missatge ministerial.

Grècia critica la DUI, però tard

El govern grec va reaccionar aquest dissabte a la declaració unilateral d'independència a través d'un comunicat del seu portaveu, Dimitris Tsanakópulos. En ell, el portaveu de l'executiu grec recolzava la "integritat territorial d'Espanya", i es mostrava partidari d'un diàleg dins el marc constitucional. "Les accions unilaterals no poden ser acceptades", assenyalava Tsanakópulos, que va recalcar que Grècia dóna suport "plenament" a la integritat territorial i la "cohesió" d'Espanya.

Η Ελλάδα υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Ισπανίας https://t.co/1XfqBfSXrp pic.twitter.com/ksWwiKalm7 — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) 29 d’octubre de 2017

Alhora, el comunicat afirma que el Govern d'Atenes dóna suport a qualsevol iniciativa abocada a "restablir el diàleg democràtic en el marc de la Constitució espanyola". "Estem particularment preocupats per la situació a Espanya i reiterem que Europa només pot avançar unida", afegeix.