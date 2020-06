Pyongyang talla comunicacions amb Corea del Sud i la titlla d'"enemic"

El govern de Pyongyang va decidir ahir interrompre les comunicacions amb Corea del Sud, a qui ha titllat d'"enemic". El motiu implícit d'aquesta decisió és l'enviament de mig milió de pamflets que activistes contraris al règim de Kim Jong-un van fer al nord utilitzant globus.

El règim n'ha informat a través de l'agència oficial nord-coreana KCNA després d'una reunió encapçalada ahir pel vicepresident del comitè central del Partit dels Treballadors de Corea, Kim Yong-chol, i la germana del dictador, Kim Yo-jong. Les agències Efe i Reuters han recollit el comunicat, que expressa que aquest és "el primer pas en la determinació per tallar completament tota mena de contacte amb Corea del Sud". Per a Pyongyang, l'acció dels activistes –tot i que no la cita directament en l'escrit– és un "senyal d'hostilitat" cap al poble nord-coreà i està portant les relacions intercoreanes a "una catàstrofe". Aquestes "maniobres", adverteix, "mai tindran perdó ni oportunitat". "La feina cap al Sud ha de canviar a fons en contra d'un enemic", sentencia.

La setmana passada, Pyongyang ja va advertir de represàlies per aquesta acció de protesta, i ara ha pres la decisió de tallar el contacte amb el govern veí després del que considera "excuses desagradables" de Seül, que es va emparar en la llei que recull la llibertat d'expressió en aquest país com a resposta a les crítiques de Kim Jong-un. Tot i així, el ministeri d'Unificació de Corea del Sud havia instat els activistes a aturar la seva activitat argumentant que representa un risc per la seguretat dels ciutadans que viuen a la frontera, informa Efe.

Aquest dimarts al matí els oficials de Corea del Nord no han respost a la trucada diària a l'oficina d'enllaç ni han fet cap trucada, tal com ha afirmat un portaveu del ministeri de Defensa de Corea del Sud. El ministre d'Unificació del Sud, Kim Yeon-chul, responsable dels afers intercoreans, ha insistit que les trucades rutinàries entre administracions s'haurien de mantenir, ja que són mitjans bàsics de comunicació, tal com recull Reuters.

La decisió de Corea del Nord suposa un retrocés en les relacions amb el Sud, que intenta persuadir el règim de Kim Jong-un perquè abandoni el seu programa d'armes nuclears a canvi d'un alleugeriment de les sancions internacionals. Les dues Corees continuen tècnicament en guerra, ja que el conflicte bèl·lic de 1950-1953 va acabar amb un armistici en lloc d'un tractat de pau.

Segons diversos experts consultats per Reuters, el règim de Corea del Nord està ara sota una pressió econòmica creixent a causa de la crisi del coronavirus i les sancions internacionals. "Està en una situació molt més terrible del que crèiem", assegura Choo Jae-woo, professor de la Universitat Kyung Hee: "Crec que estan intentant aconseguir alguna cosa del Sud". Reduir les comunicacions és "una acció molt ben aprofitada per Pyongyang", però pot ser perillosa, va afirmar a Twitter Daniel Wertz, del Comitè Nacional de Corea del Nord amb base als Estats Units. "Es necessiten més canals de comunicació regulars durant una crisi i per això Corea del Nord retalla les comunicacions, per crear una atmosfera de major risc", va dir.