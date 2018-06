Polèmica a Londres per fer fotos a dones sota la faldilla

El despatx del diputat conservador Christopher Chope al Parlament britànic va aparèixer ahir amb un cordó fet de calces a la porta. Una protesta peculiar contra el polític que va bloquejar divendres passat l’aprovació d’una llei que preveia estipular les gravacions per sota de les faldilles de les dones com un delicte punible amb fins a dos anys de presó. En aquesta primera fase, l’oposició d’un sol diputat va aturar la tramitació d’aquest projecte de llei, que havia sigut impulsat per la diputada liberaldemòcrata Wera Hobhouse. Però també ahir la premier del Regne Unit, Theresa May, va anunciar que adoptaria el projecte de llei com a propi perquè tingui més possibilitats de prosperar a la cambra. El text, de fet, compta amb el suport del govern i tots els partits de la cambra, però Chope va presentar una objecció “per motius de procediment”, va dir.

La votació es va aturar, però en les pròximes setmanes s’espera que torni a la cambra, sobretot després del suport explícit de May, que va denunciar la pràctica de gravar sota les faldilles com “una invasió de la privacitat que fa sentir les víctimes degradades i consternades”.

La diputada opositora Wera Hobhouse va portar el projecte de llei al Parlament després del gran ressò d’una campanya impulsada per Gina Martin, una dona de 26 anys que era en un festival de música quan un home li va fer una fotografia per sota de la faldilla amb un mòbil i la va compartir amb els seus amics. Quan la policia li va dir que no podia fer res perquè mirar per sota de la faldilla no és delicte, Martin va iniciar una campanya per reformar la llei a Gal·les i Anglaterra (Escòcia ja ha legislat sobre això) que finalment va arribar a la Cambra dels Comuns. Les crítiques al diputat tory que va aturar la tramitació eren encara ahir aferrissades, des de fora i des de dins del seu mateix partit.