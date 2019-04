Polèmica per un vídeo de Trump contra una congressista musulmana

La Casa Blanca apuja el to de la campanya del president nord-americà, Donald Trump, contra la congressista musulmana Ilhan Omar, de la qual va difondre un vídeo que contrastava les seves paraules amb imatges dels atemptats de l'11 de setembre del 2001.

La portaveu de la Casa Blanca, Sarah Sanders, va negar que Trump pretengués incitar a l'odi contra la congressista demòcrata –que ha sigut molt criticada pel mandatari i ha rebut algunes amenaces de mort– compartint divendres un vídeo sobre ella al seu compte oficial de Twitter.

"El president no li desitja res dolent, i certament no vol que hi hagi violència contra ningú, però sí que denuncia la congressista, com ha de ser, pel seu historial de comentaris antisemites", va afirmar Sanders en una entrevista a la cadena de televisió ABC News.

La polèmica va saltar amb la reacció de Trump a un discurs que Omar va pronunciar el març passat davant l'organització de drets civils dels musulmans Consell de Relacions Americano-Islàmiques (CAIR), i que es va difondre dimarts a YouTube.

Al discurs, Omar va denunciar que els musulmans als EUA "han viscut durant massa temps" com a "ciutadans de segona classe", i va afegir: "El CAIR es va fundar després de l'11-S perquè es van adonar que alguna gent va fer alguna cosa i tots nosaltres estàvem començant a perdre l'accés a les nostres llibertats civils".

El vídeo publicat per Trump repeteix diverses vegades el fragment d'Omar dient "alguna gent va fer alguna cosa", intercalat amb imatges dels avions estavellant-se contra les Torres Bessones i una fumera sortint del Pentàgon. El president acompanyava el seu tuit amb el missatge: "MAI HO OBLIDAREM!"

L'oposició demòcrata ha criticat durament el vídeo durant el cap de setmana, amb la presidenta de la Cambra de Representants, Nancy Pelosi, al capdavant. "La memòria de l'11-S és un territori sagrat, i qualsevol esment s'ha de fer amb reverència. El president no hauria de fer servir les doloroses imatges de l'11-S per a un atac polític", ha assenyalat Pelosi aquest dissabte a Twitter.

The memory of 9/11 is sacred ground, and any discussion of it must be done with reverence. The President shouldn’t use the painful images of 9/11 for a political attack. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 13 d’abril de 2019

Alguns altres demòcrates han anat més enllà i han acusat Trump d'incitar a la violència contra Omar, que ha rebut almenys una amenaça de mort d'un home que va trucar a la seva oficina i va dir que era una "terrorista" i que posaria "una bala al seu maleït cap".

"La vida d'@IlhanMN (Omar) està en perill", va recordar divendres en un tuit la congressista demòcrata Alexandria Ocasio-Cortez.

Members of Congress have a duty to respond to the President’s explicit attack today. @IlhanMN’s life is in danger. For our colleagues to be silent is to be complicit in the outright, dangerous targeting of a member of Congress.



We must speak out.



“First they came...” pic.twitter.com/ygOX1vhE9j — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 12 d’abril de 2019

Uns quants aspirants demòcrates a les eleccions presidencials del 2020 van condemnar el missatge publicat per Trump, com ara Kamala Harris, Julián Castro, Elizabeth Warren i Bernie Sanders.