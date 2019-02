Polèmica a la Xina per un anunci de Zara amb una model amb pigues

260x366 La model Jing Wen és xinesa, però té pigues a la cara, una cosa molt poc habitual entre les dones d’aquest país. / JOHN LAMPARSKI / GETTY La model Jing Wen és xinesa, però té pigues a la cara, una cosa molt poc habitual entre les dones d’aquest país. / JOHN LAMPARSKI / GETTY

Un anunci de Zara protagonitzat per una model xinesa amb pigues a la cara ha desencadenat una onada de dures acusacions per haver “desfigurat la bellesa de les dones xineses” i “denigrat la seva cultura”. L’empresa espanyola s’ha convertit en una nova víctima de les xarxes socials a la Xina.

En els últims temps l’orgull i el patriotisme xinès afloren amb facilitat, i a les xarxes socials no es deixen escapar les oportunitats d’assetjar empreses estrangeres per no respectar prou la mil·lenària cultura xinesa. Encara que sembli mentida, en aquesta ocasió la causa de les protestes són les pigues. L’anunci de Zara és d’un pintallavis i hi apareix la model Jing Wen, que té la cara pigada, amb els llavis pintats i sense maquillatge sobre la pell.

La campanya de publicitat es va llançar divendres i de seguida va esclatar la polèmica a la xarxa per la imatge de la model mostrant les seves pigues naturals. Al popular Weibo, una versió xinesa de Twitter, es van acumular els missatges contra Zara per intentar deslluir la imatge de la dona xinesa. Van anar apujant el to fins a arribar a les acusacions de racisme. Els internautes qüestionaven la utilització de la imatge d’una dona amb pigues, que no és habitual a la Xina ni a l’Àsia oriental, i es mostraven ofesos perquè la multinacional espanyola no tenia en compte els cànons de bellesa del país. Per tant, interpretaven, menyspreava la seva cultura.

El cert és que les fotografies de Jing Wen trenquen amb el clàssic estereotip xinès de bellesa, que valora el rostre blanc i sense màcula. La imatge de la pell sense maquillatge, mostrant les imperfeccions, també contrasta amb el que ja es pot considerar com una nova “tradició” al país: el retoc fotogràfic, que pràcticament és una addicció a la Xina.

Zara va reaccionar ràpidament i dissabte va donar explicacions als mitjans xinesos. L’empresa va assegurar que la campanya anava dirigida a un mercat global, no específicament el xinès, i que no utilitza mai el Photoshop per modificar la imatge dels models. Diumenge a la nit el hashtag “Zara respon sobre anunci model xinesa” s’havia visualitzat 460 milions de vegades.

Des de l’administració també s’ha intentat controlar la polèmica i s’ha demanat tolerància a través dels mitjans de comunicació oficials. Per exemple, el diari China Daily ha publicat un article d’opinió en què afirma que les crítiques mostren un excés de sensibilitat i falta de confiança en la pròpia cultura.

La polèmica recorda el cas de Dolce & Gabbana del novembre. La firma italiana va veure com la seva reputació i les seves vendes van caure a la Xina després d’uns desafortunats anuncis en què una model, també xinesa, intentava menjar amb bastonets plats típics italians. La marca de llenceria Victoria’s Secret també va tenir problemes: Pequín va vetar l’entrada d’algunes de les seves models al país després d’acusar-les de no ser respectuoses amb la cultura de la Xina.