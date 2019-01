Polèmica per un vídeo en què desenes d'adolescents seguidors de Trump es mofen d'un nadiu americà a Washington

El vídeo d'un grup d'adolescents que van mofar-se de la dansa d'un nadiu americà a Washington ha sembrat la polèmica als Estats Units. Els joves, estudiants catòlics de secundària, eren a la ciutat per participar en una protesta contra l'avortament i portaven samarretes i gorres en suport al president nord-americà, Donald Trump.

En un moment determinat van trobar un nadiu americà, veterà de la guerra del Vietnam, que feia una dansa juntament amb dos companys amb l'objectiu de conscienciar i animar a la participació en una marxa pels Pobles Indígenes que tenia lloc el mateix dia, divendres passat.

I am from Kentucky.



I went to a Catholic school.



We were taught to respect EVERYONE.



These teens are harassing a Native American Vietnam Veteran.



Retweet and like if you agree THIS IS NOT OKAY! @CovCathColonels



