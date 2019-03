Polèmica per unes declaracions de Tajani en què diu que Mussolini va fer "coses positives"

Les declaracions del president de l'Eurocambra Antonio Tajani en què defensava que el dictador italià Benito Mussolini "va fer coses positives" han generat polèmica. "Abans de declarar la guerra seguint Hitler i d'aplicar lleis racistes" va fer "coses positives" com "construir infraestructures" o "reclamar" territoris per a Itàlia, va dir aquest dimecres en una entrevista al mitjà italià Radio 24. Tot seguit va assegurar que "no ha sigut mai un feixista", però que "sent honest, Mussolini va construir carreteres, ponts, edificis i centres esportius i va reclamar moltes parts" d'Itàlia. "Des del punt de vista dels fets concrets, no es pot dir que no aconseguís res", va afegir.

Així, preguntat sobre si s'hauria de salvar alguna cosa del feixisme, Tajani va respondre: "Certament sí, no va ser un defensor de la democràcia però va fer algunes coses i sempre hem de dir la veritat". En aquest sentit, defensa a l'entrevista que "quan algú fa un judici històric ha de ser objectiu". Tanmateix, Tajani afirma que les lleis racials van ser "un disbarat" i que la declaració de guerra "va ser un suïcidi". "Això són coses inacceptables", conclou.

Tajani ha denunciat la manipulació de les seves declaracions a través d'un tuit, en què assegura que sempre ha sigut "un antifeixista convençut".

Shame on those who manipulate what I’ve allegedly said on fascism. I’ve always been a convinced anti-fascist, I will not allow anyone to suggest otherwise. The fascist dictatorship, racial laws and deaths it caused are the darkest page in Italian and European history.