Polèmica per una pel·lícula sobre el tsar màrtir

El debat sobre la Revolució del 1917, el tsarisme i la memòria històrica ha tornat a donar visibilitat a grups monàrquics i ultraortodoxos que fa un any que protesten contra la pel·lícula Matilda, una història ambientada a finals del segle XIX sobre l’aventura amorosa entre dos joves, la ballarina del teatre imperial Matilda Kxeixínskaia i el futur tsar Nicolau II, que ara s’està projectant als cinemes de Rússia.

El rodatge i l’estrena de la pel·lícula, del director Aleksei Utxítel, han anat acompanyats de sorolloses polèmiques després que la diputada Natàlia Poklónskaia, del partit oficialista Rússia Unida, va emprendre totes les iniciatives legals possibles perquè l’obra no es projectés, al·legant que aquesta imatge del tsar quan encara era solter festejant amb una ballarina podia ofendre els sentiments dels creients. Nicolau II va ser canonitzat com a màrtir el 2000 després d’haver sigut afusellat amb tota la seva família el 1918.

Poklónskaia va començar la campanya contra Matilda a finals de l’any passat, quan la pel·lícula encara s’estava rodant, després d’haver-ne vist el tràiler i de rebre moltes cartes d’organitzacions monàrquiques i ortodoxes que protestaven per la imatge que es donava del tsar; qualificaven la pel·lícula d’“antirussa” i de “provocació religiosa”. Hi ha hagut diversos detinguts de l’organització Estat Cristià per fer protestes violentes contra un film que no havien vist. Finalment, la fiscalia no va donar la raó als detractors de Matilda i el ministeri de Cultura va donar el permís per projectar-la. Es va estrenar fa dues setmanes.

La polèmica ha donat molta publicitat a la pel·lícula, que ja està batent rècords de taquilla. Segons una enquesta recent del Centre Levada, un 52% dels russos havien sentit a parlar de l’escàndol al voltant del film i un 58% creu que una producció artística no s’ha de prohibir encara que pugui ofendre els sentiments dels creients.

Reconversió arquitectònica

El terratrèmol del 1917 també sotragaria el món de Kxeixínskaia. La ballarina va viure a principis del segle XX en un palauet modernista a Sant Petersburg, a la riba dreta del riu Nevà. Enmig de l’ambient revolucionari de la capital d’una Rússia immersa en la Primera Guerra Mundial, els bolxevics van ocupar el palauet i ella va fugir de la ciutat l’estiu del 1917.

Després va emigrar i va morir a París, amb 99 anys, el 1971. La mansió que havia sigut el saló de trobada del món artístic i aristocràtic de Sant Petersburg es va convertir en un dels quarters generals dels revolucionaris, des del qual Lenin, acabat de tornar de l’exili, proclamaria les famoses Tesis d’Abril. Ara acull el Museu de la Història Política de Rússia i molt a prop, a la Fortalesa de Pere i Pau, al panteó de la dinastia Romànov reposen les restes canonitzades de Nicolau II.