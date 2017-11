“Polonesos, reproduïu-vos com conills!”

Com tants altres països d’Europa -i d’Occident en general- Polònia té un problema de natalitat. El país té una de les ràtios més baixes d’Europa en nombre de fills per dona (1,2), una xifra força per sota de la mitjana catalana (1,39) i europea (1,59), i molt inferior a la recomanada pels experts (2,1).

Per combatre aquesta situació, el govern polonès, en mans de l’ultraconservador Llei i Justícia (PiS), ha iniciat una polèmica campanya publicitària que ha fet la volta al món: l’exemple de fertilitat per al govern polonès és un conill.

El protagonista del vídeo en qüestió és, de fet, un conill que convida l’espectador a imitar-lo. “¿Vols saber el nostre secret? -diu l’animaló-. En primer lloc, ens movem molt. En segon lloc, mengem sa. En tercer lloc, no ens preocupem més del compte. En quart lloc, no ens cansem fent massa coses. Així que, si vols formar una família: segueix l’exemple dels conills. Sé del que parlo: el meu pare va tenir 63 cries!”

La campanya, difosa per les televisions nacionals i per internet, ha costat uns 625.000 euros i se suma a un altre paquet d’iniciatives per evitar la davallada demogràfica. Les altres mesures, més ortodoxes, inclouen un subsidi de 115 euros al mes per fill per a totes les llars poloneses i ajudes especials per a les famílies nombroses. En total, les famílies amb dos fills reben uns 1.500 euros anuals (6.000 zlotys) i aquelles famílies amb ingressos inferiors als 200 euros també reben aquesta ajuda amb el primer fill.

L’espot no ha agradat a tothom. L’exministra de Sanitat polonesa Ewa Kopacz, que pertany al partit de l’oposició Plataforma Cívica, va criticar amb duresa el govern i la campanya. Segons Kopacz, el ministeri de Sanitat podria haver-se gastat els fons destinats a la publicitat en programes per ajudar persones amb problemes de fertilitat. Altres membres de l’oposició, com el partit Moderna (Nowoczesna), han acusat el govern d’iniciar aquestes polítiques de subvencions per “comprar vots”. De fet, segons els últims sondejos, el partit del govern -el PiS- ha augmentat la seva popularitat des que va guanyar les eleccions l’any 2015.

L’actual ministre de Sanitat, Konstanty Radziwill, per la seva banda, ha defensat el vídeo: “Hi ha persones a les quals pot no agradar aquest simpàtic vídeo. I entenc els seus sentiments. Però crec que alimentar la discussió sobre aquest assumpte [la baixa natalitat] també és important”.

Tot per la natalitat

‘Dona a llum un patriota’

Vladímir Putin va declarar el 2008 “l’any de la família”, i per fomentar la natalitat va llançar campanyes més tradicionals -publicitat, incentius econòmics...- i d’altres de més curioses. És el cas, explica el digital Slate, del programa local Dona a llum un patriota el Dia de Rússia, que prometia televisors i cotxes a les dones que tinguessin un fill nou mesos després de la diada nacional.

‘Fes-ho per Dinamarca’

El 2015 l’agència de viatges danesa Spies Travel, una empresa privada, va llançar la campanya Fes-ho per Dinamarca o Fes-ho per la mama. La idea, que segons dades del diari local Politiken va funcionar, convidava els danesos a viatjar i procrear durant les vacances per tenir més ciutadans per pagar les pensions del futur.

Natalitat a ritme de rap

A Singapur, els caramels Mentos van emetre un anunci el Dia Nacional de la ciutat estat que, a ritme de rap, deia: “Jo soc un marit patriòtic, tu ets la meva dona patriòtica, fem el nostre deure cívic i fabriquem la vida!”