Els governs polonès i hongarès tanquen files davant la CE sense rebutjar el projecte europeu

El primer ministre polonès, Mateusz Morawiecki, ha assegurat aquest dimarts a Budapest que la política del seu Govern i la dels altres tres membres del Grup de Visegrad (V4) és "pro-UE" i respecta els valors europeus, però va evitar pronunciar-se sobre el procediment legal obert contra el seu país per Brussel·les.

"Creiem en els valors de la Unió Europea, que volem construir conjuntament", va assegurar Morawiecki després entrevistar-se amb el seu homòleg i aliat hongarès, el també nacionalista Viktor Orbán.

Morawiecki ha indicat: "hem parlat molt sobre el V4 (Hongria, Polònia, Eslovàquia i República Txeca), que és un pla molt important i una destacada part de la UE. Compartim una política pro-UE". "Nosaltres no qüestionem la unitat, creiem en Europa", ha subratllat, després d'advertir que "hi ha diferents esdeveniments que qüestionen la unitat de la UE", encara que sense especificar quins.

El cap del Govern polonès no s'ha manifestat, com esperava la premsa a Budapest, sobre la recent decisió de la Comissió Europea (CE) d'activar l'article 7 del Tractat de la UE contra el seu país, com a resposta a la polèmica reforma del sistema judicial aprovada per Varsòvia.

La visita d'Morawiecki s'emmarca en una "ofensiva diplomàtica" anunciada recentment pel ministre polonès d'Exteriors, Witold Wasczykowski, per contrarestar l'inèdit pas donat per la CE, un procés legal previst per a actuar contra violacions de l'Estat de dret en el sí dels països socis que podria retirar a Varsòvia el seu dret a vot a la UE.

Aliança austro-polaca

En aquest contenciós, Budapest dóna suport a Varsòvia i Orban va avançar fa dies que el seu Govern "bloquejaria" aquests processos a la UE. D'altra banda, Morawiecki i Orban van reafirmar el seu rebuig categòric al sistema de reubicació de refugiats de la UE, que estableix quotes obligatòries del nombre de demandants d'asil per a tots els socis.

"La política d'immigració de la UE no funciona, és un fracàs. La gent europea no vol immigració, tot i que alguns polítics europeus intenten imposar-la", va afirmar Orban, que va advocar per "una Europa europea, que conserva la cultura cristiana ".

En una entrevista a la ràdio pública Kossuth el passat 22 de desembre, Orban va dir que, "quan algú ataca Polònia, ataca tota l'Europa Central", després de ressaltar que "Hongria ha de ser solidària" i reiterar que es planteja la possibilitat de impossibilitar les decisions comunitàries que puguin castigar Varsòvia.