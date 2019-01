Polònia deté un directiu xinès de Huawei acusat d'espionatge

El govern de Polònia ha anunciat aquest divendres que ha detingut un directiu de la corporació xinesa de telecomunicacions Huawei en aquest país acusat d'espionatge. A més, l'executiu del país europeu ha retingut, també acusat d'espionatge, un altre funcionari polonès dels serveis de seguretat estatals que havia treballat per l'empresa de telefonia Orange.

De moment no s'han aportat més detalls sobre cap dels dos casos. Varsòvia només ha indicat que membres de l'agència de contra-intel·ligència i seguretat nacional han registrat les oficines de Huawei i Orange a la capital del país en marc de la investigació.

Segons informacions de mitjans locals, el directiu de Huawei detingut ha sigut identificat com Weijinga W., i l'agent polonès respon al nom de Piotr D. Els dos han sigut acusats d'espionatge contra la República, un càrrec que a Polònia pot implicar una pena de fins a deu anys de presó. De moment, un jutjat de Varsòvia ha decretat presó preventiva per als dos detinguts.

Reaccions de la Xina i Huawei

Huawei no ha trigat en reaccionar i ha assegurat que la companyia compleix totes les lleis i regulacions de Polònia, i ha apuntat que sempre ha exigit als seus treballadors que facin el mateix. I és que aquestes dues detencions es produeixen poc després que l'1 de desembre la directora executiva de Huawei, Meng Wanzhou, fos arrestada al Canadà, a petició dels Estats Units, per suposadament haver violat les sancions imposades per Washington contra l'Iran.

El cas de Wanzhou, que ara està en llibertat sota fiança, va iniciar un conflicte diplomàtic entre la Xina, el Canadà i els EUA, que es va intensificar arran de les detencions en terra xinesa de dos ciutadans canadencs per la seva presumpta implicació en activitats que, segons Pequín, posen en perill la seguretat nacional del país asiàtic.

Mentrestant, i en referència al cas de la detenció del directiu de Huawei, el govern xinès ha manifestat minuts després que està "molt preocupat" per aquest fet. Una font del ministeri d'Afers Estrangers xinès ha apuntat a l'agència de notícies Efe que la Xina ha sol·licitat un "tracte just amb la llei i la protecció efectiva de les parts".