Polònia tanca 26 'escape rooms' arran de la mort de cinc adolescents en un incendi

Les autoritats poloneses han tancat 26 locals recreatius coneguts com a 'escape rooms' després que cinc noies adolescents morissin a causa d'un incendi en un recinte d'aquest tipus divendres. En aquests locals els jugadors són tancats dins d'una habitació o d'un edifici i, a partir de diverses pistes, han de trobar la clau per poder sortir-ne. Aquest tipus de joc ha esdevingut molt popular entre els adolescents a molts països europeus.

El responsable nacional de seguretat polonès, Leszek Suski, ha explicat que l''escape room' de la ciutat de Koszalin, al nord-est del país, on va tenir lloc el fatal incendi no tenia cap sortida d'emergència. Els bombers van trobar els cossos de les cinc adolescents dins de l'habitació, que estava tancada amb clau. L'autòpsia ha posat en evidència que les menors van morir per la inhalació del diòxid de carboni producte de l'incendi. Les cinc noies tenien 15 anys i havien anat a l''escape room' per celebrar l'aniversari d'una d'elles.

Des de divendres les autoritats poloneses han inspeccionat fins a 325 'escape rooms' del més d'un miler que hi ha al país. De moment 26 d'aquests locals presentaven problemes de seguretat i han sigut clausurats.

El primer ministre polonès, Mateusz Morawiecki, va qualificar d'"immensa tragèdia" la mort de les cinc adolescents. Diumenge la fiscalia va presentar càrrecs contra el propietari del local sinistrat i el va acusar d'homicidi imprudent.