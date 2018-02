Presó per dibuixar com un pallasso el primer ministre de Malàisia

Les caricatures i la sàtira també costen cares a Malàisia, on un tribunal ha condemnat aquest dimarts a un mes de presó i una multa d'uns 8.000 euros un artista que va dibuixar el primer ministre d'aquest país asiàtic, Najib Razak, com un pallasso de circ. Malàisia ha anunciat restriccions i sancions per als mitjans de comunicació que publiquin continguts que es considerin que perjudiquen l'ordre públic i la seguretat, i ha al·legat que és per lluitar contra la circulació de les notícies falses .

La jutge Norashima Khalid ha considerat el dibuixant Fahmi Reza, de 40 anys, culpable de violar la llei de comunicacions i multimèdia en haver publicat la caricatura a la seva pàgina de Facebook amb la intenció d'ofendre el mandatari, segons el diari 'The Star'.

La defensa ha anunciat que presentarà un recurs d'apel·lació davant el Tribunal Superior, i en la seva pàgina de Facebook l'artista ha explicat que s'ha lliurat de l'ingrés a la presó pel pagament d'una finança però que si no diposita una multa de 8.000 euros haurà d'entrar a la garjola durant sis mesos. Reza, un activista en contra de la corrupció, ha justificat els seus dibuixos en el marc de les protestes generalitzades en contra del comportament corrupte del primer ministre i ha preguntat als seus seguidors si l'ajudarien a pagar la multa amb la compra de samarretes i altres productes amb les imatges de Razak retocades.

El dibuixant va ser detingut el juny del 2016 quan venia en una galeria d'art les samarretes amb el polèmic disseny de Razak, que un any abans havia estat implicat en un multimilionari escàndol de corrupció. Una investigació periodística va revelar el desviament d'uns 700 milions de dòlars del fons d'inversió pública 1Malaysia Development Berhard (1MDB) cap als comptes personals del primer ministre.

Razak i 1MDB van negar haver comès cap delicte i una investigació de la fiscalia malàisia va exonerar el 'premier' el gener del 2016.