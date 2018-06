Presó preventiva per a l'excap de campanya de Trump

Una jutgessa ha dictat aquest divendres l’ingrés a presó preventiva de Paul Manafort, l’excap de campanya de Donald Trump imputat pel fiscal especial Robert Mueller que investiga la ingerència russa en les eleccions del 2016.

Manafort estava en llibertat sota fiança, però aquest diumenge ha estat detingut i portat a presó, on esperarà el judici, acusat d'obstruir la justícia intentant manipular testimonis. Segons el mateix Mueller, Manafort hauria contactat amb altres testimonis de la causa, amb els quals hauria intentat pactar un relat comú sobre la suposada implicació de Rússia en la campanya electoral de Trump.

Una jutge de Washington, Amy Berman, ha revocat la fiança de Manafort: "No en tinc ganes, però no puc mirar cap a una altra banda. Vostè ha abusat de la confiança que se li havia donat", ha dit .



Manafort ha sigut acusat per Mueller de diversos delictes, incloent-hi la conspiració contra els Estats Units, que es jutjaran a Virgínia i a Washington. El seu judici en el cas de Washington està programat per al setembre, però Manafort estava en llibertat fota fiança i obligat a portar un dispositiu de vigilància electrònica. El judici sobre els càrrecs corresponents a Virgínia està fixat per al 25 de juliol.



Una acusació del 8 de juny va acusar Manafort i Konstantin Kilimnik, un ajudant de Manafort i gestor polític amb suposats vincles amb la intel·ligència russa, de manipular testimonis sobre el seu passat com a lobista per a l'anterior govern pro-rus d'Ucraïna. Són provats els vincles de Manafort amb el partit de Víktor Ianukóvitx, l'expresident d'Ucraïna amb lligams amb el Kremlin.