Presons i centres d’immigrants privats del Regne Unit, al límit per les retallades

A una cinquantena de metres de la pista de l’aeroport de Gatwick, al sud de Londres, separat per una tanca, un curs d’aigua i un terreny encatifat de gespa, hi ha la Brook House Immigration Removal Centre, una institució on es reclouen immigrants que esperen ser deportats del Regne Unit. És una estructura que, vista des de l’aire, té forma de H aixafada amb una T que la talla pel mig: l’edifici té sis pavellons.

A dins de la Brook House, el soroll dels avions és constant, diu la Dorothy, de 79 anys, una de les voluntàries del col·lectiu d’assistència als interns Gatwick Detainees Welfare Group (GDWG), que es va fundar fa 22 anys. Aquest grup també presta ajuda en un altre centre d’immigrants situat a només tres-cents metres de la Brook House, però que ara està tancat temporalment perquè s’hi fan obres d’ampliació per poder-hi tancar 200 persones més.

La Brook House té capacitat per a 507 immigrants quan funciona a ple rendiment. I no ha deixat de fer-ho des que es va ampliar la primavera passada. El brunzit eixordador dels avions que la sobrevolen recorda als interns que són a un pas de l’expulsió. En general, se’ls deporta per pures raons burocràtiques: falta de permisos de residència, visats d’estudiants o de treball ja caducats, haver entrat a les illes sense documentació...

Abusos, escarnis i burles

La setmana passada la situació a la Brook House va ser analitzada pel comitè d’interior del Parlament britànic. No és el primer cop. A primers de setembre, la BBC va emetre un reportatge sobre les condicions de vida al centre. S’hi denunciaven abusos, escarnis i burles contínues als interns d’un personal que, en teoria, ha de garantir-ne la seguretat i dignitat mentre estan sota la seva custòdia. La filmació la va fer, d’acord amb l’equip del programa Panorama, un extreballador de la institució.

Es dona la circumstància que aquest centre està gestionat per una companyia privada, que també s’encarrega d’altres institucions per a immigrants i fins i tot de centres penitenciaris. Perquè al Regne Unit hi ha presons privades, un model que al país està completament institucionalitzat: acaba de fer mig segle.

En concret, la multinacional britànica G4S -un dels grans gegants de la seguretat privada a tot el món- gestiona els dos centres per a immigrants que hi ha als terrenys de l’aeroport de Gatwick. De la resta que hi ha al país, només dos són públics. A més, G4S també s’encarrega de portar cinc dels setze centres penitenciaris privats que hi ha a les illes Britàniques.

Aquest model es va implantar al Regne Unit emmirallant-se en els Estats Units, on també hi ha presons privades i el negoci de les quals acaba d’experimentar un nou boom amb la presidència de Donald Trump. Els primers centres penitenciaris britànics gestionats per empreses van generar molta polèmica. Ara continuen sent controvertits i les crides a posar-hi fi es multipliquen. En especial des del desembre del 2016, arran d’un motí a la presó de Birmingham -també gestionada per G4S-, el pitjor des del 1990 en qualsevol dels 124 centres penitenciaris que hi ha al país.

Abaratir costos

Els contractes amb les companyies privades estan orientats, en principi, a abaratir costos a les arques públiques. La firma Sodexo, que regenta, entre d’altres, la presó de Northumberland, va guanyar un concurs de 250 milions de lliures (279 milions d’euros) al començament del 2012 amb el compromís d’abaratir el cost de funcionament en 130 milions de lliures (145 milions d’euros) al llarg dels 15 anys del contracte. El retorn previst de la inversió és d’entre el 8% i el 10%. La fórmula màgica són les retallades.

Estudis del ministeri de Justícia demostren que també des del 2012 la plantilla de funcionaris de presons ha caigut un 31%. El resultat és que els reclusos passen la major part del temps dins les cel·les, sense fer cap activitat.

L’organització We Own It lluita contra la privatització dels serveis públics al Regne Unit. Max Harris, advocat i un dels investigadors de l’entitat, posa damunt la taula dades reveladores sobre el món de les presons. “A les presons del Regne Unit hi ha 85.000 persones. Tenim el nombre de població reclusa més gran d’Europa occidental. Proporcionalment, a més, és el percentatge més alt de centres privats en relació amb la quantitat d’interns, que són el 15%, i per als quals el govern destina el 23% del pressupost. Tot plegat no quadra”. O sí. Perquè tot s’hi val: els treballadors d’una presó privada cobren, de mitjana, un 23% menys que els funcionaris públics del mateix sector.

Un experiment que ha acabat en fracàs?

Una altra de les entitats que al Regne Unit demana la reforma integral del sistema de presons és la Howard League for Penal Reform. Frances Crook, la directora executiva de l’entitat, explica a l’ARA que “el deteriorament general de les presons al llarg dels últims tres, quatre i cinc anys ha sigut el resultat d’un descens del 31% en el nombre del personal del sector privat, i aquests nivells són ara el punt de referència del sector públic”. La seva opinió és clara: “Els estàndards dels centres privats no han afavorit cap millora del sistema”. Però potser el punt d’inflexió en relació amb les suposades virtuts de la gestió externa va tenir lloc el 2013, quan les companyies G4S i Serco, una altra contractista, van ser considerades culpables d’haver aplicat les pistoles elèctriques, o tàsers, fins i tot després que un intern morís en un episodi de revolta en què se’n van utilitzar. Des d’aleshores, no s’ha tornat a adjudicar cap centre a cap empresa, cosa que posa en dubte el futur del que ara molts consideren un experiment poc reeixit.