Primera evacuació de malalts del principal bastió rebel de Damasc

Guta Oriental, als suburbis de Damasc, és el camp de concentració més gran de Síria. Hi viuen atrapades 400.000 ànimes sota un setge total des de fa més de quatre anys, que a més han sigut víctimes del pitjor atac químic, que va provocar 1.400 morts, i de bombardejos diaris amb bombes de barril.

Aquesta guerra de setge imposada pel règim de Baixar al-Assad és la vergonya de la comunitat internacional i les agències de l’ONU, que no han fet prou per evitar que hagin mort centenars de civils, més de la meitat nens, per inanició. La fam ha portat civils desesperats a haver d’alimentar-se d’escombraries i restes putrefactes per sobreviure.

Gairebé sense poder disposar d’aliments ni de medicines, l’oblidada Auschwitz de Síria ha llançat el seu últim crit d’auxili. La situació humanitària és tan crítica que, si no es prenen mesures aviat, s’hauran de lamentar més morts de nens desnodrits o de gent gran cadavèrica.

Gràcies a la mediació de l’ONU, una trentena de malalts molt greus van ser evacuats ahir per la Mitja Lluna Roja i portats als hospitals de Damasc per rebre tractament mèdic urgent. Però aquests 29 casos crítics només són una petita porció d’un total de 720 malalts molt greus de Guta Oriental que necessiten una “evacuació urgent”, segons l’Observatori Sirià de Drets Humans. L’espera s’ha dilatat tant que han perdut la vida 16 dels malalts que eren a la llista per ser evacuats.

Situació humanitària crítica

Activistes sirians consultats per l’ARA han precisat que “la llista amb 641 casos crítics va ser enviada per personal mèdic local a les Nacions Unides ja fa dos mesos”. La llista inclou “18 menors i quatre dones amb càncer, malalties cardíaques, insuficiència renal i altres patologies greus”, va puntualitzar la font.

Si bé l’evacuació actual representa un primer pas “crucial”, les necessitats humanitàries són “extremadament crítiques” i molts pacients “necessiten sortir de Guta Oriental urgentment”, ha advertit en un comunicat Ahmad Tarakji, president de la Societat Mèdica Siriano-Americana (SAMS), que va fer una crida a “les parts implicades” amb l’objectiu d’evacuar tots els pacients de la regió assetjada garantint-ne la seguretat.

L’evacuació forma part d’unes negociacions que també inclouen l’intercanvi de presoners entre el règim de Damasc i el grup rebel Exèrcit de l’Islam, que, juntament amb el Front al-Nusra (exfilial d’Al-Qaida a Síria), controla la zona rural de Damasc des de fa prop de cinc anys. Com que es tracta dels suburbis de la capital siriana, el setge imposat pel règim ha sigut més ferotge que en altres zones de Síria. Des de l’octubre del 2013 fins a l’octubre del 2017 hi han mort 397 civils, inclosos 206 nens i 67 dones, per inanició i escassetat de medicaments, segons denuncia un informe de la Xarxa Siriana de Drets Humans.

Guta Oriental (a la perifèria de Damasc) és, juntament amb algunes zones de la província d’Idlib (al nord-oest de Síria) i els alts del Golan, un dels únics bastions que encara estan controlats pels insurrectes. Aquests emplaçaments formen part de les anomenades “zones de distensió” que es van crear després d’un acord assolit entre Rússia, Turquia i l’Iran en la cimera d’Astana del setembre d’enguany. Però tot i que aquest acord era una mena de garantia de pau a les zones controlades pels rebels, tant els suburbis de Damasc com Idlib i els alts del Golan segueixen sotmesos a bombardejos diaris i al setge del règim.

Precisament, l’exèrcit sirià i les milícies aliades de Damasc van plantejar ahir un ultimàtum de 72 hores als rebels que hi ha als voltants de la muntanya d’Hermon, prop de la frontera amb Israel i el Líban. Els rebels estan envoltats a Beit Jin, el seu bastió principal a la zona, ja que al llarg d’aquesta setmana han perdut el control de diversos turons estratègics i granges de la zona, després de dos mesos d’ofensiva militar en contra. A la zona hi ha atrapats 8.000 civils i la situació empitjora cada dia. Segons fonts de Hezbol·lah, la milícia proiraniana aliada d’Al-Assad, els rebels van acceptar ahir negociar la seva rendició i seran evacuats a Idlib.