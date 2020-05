Protestes contra el confinament en la reobertura d’Alemanya

Les protestes de grups contraris a les restriccions, defensors de teories de la conspiració, antivacunes i extremistes van esquitxar ahir la reactivació de la vida pública alemanya, que va tenir els plats forts en la tornada de la Bundesliga en camps buits i la reobertura de bars, amb aforament limitat. A Berlín, Munic, Stuttgart o Frankfurt es van succeir les manifestacions en contra de la política de confinament i les restriccions de moviments, i en favor de la llibertat, en un esperit semblant a les protestes de Madrid.

Alemanya ha passat el pic de l’epidèmia amb un confinament molt suau, que ha permès en totes les fases sortides als carrers. Fins i tot fa setmanes que els lands han autoritzat manifestacions multitudinàries -entre un màxim de 50 persones a Berlín i 5.000 a Stuttgart- sempre que es mantinguessin les distàncies de seguretat. Tres quartes parts dels ciutadans han considerat que les mesures plantejades contra l’epidèmia han sigut correctes, i fins i tot un 17% en demanava de més contundents, segons una enquesta citada per l’agència Efe.

Ahir fins a un miler d’antiavalots es van desplegar a la cèntrica Alexanderplatz berlinesa, tot i que no hi va haver més incidents. La policia, en canvi, va actuar davant del Reichtag, on els concentrats superaven la xifra màxima permesa. En aquestes marxes s’ha observat una creixent presència d’ultradretans, barrejats amb conspiracionistes que veuen en la pandèmia una maniobra del milionari Bill Gates, fundador de Microsoft, per aconseguir la vacuna i poder dominar el món.

Però Angela Merkel ha sigut el gran objectiu dels ultres, a qui acusen de “matar” la llibertat. La cancellera va dedicar ahir el seu missatge de vídeo setmanal a la defensa del periodisme, amb “informació” que doni eines per saber distingir “veritats i mentides”.