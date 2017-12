Protestes, morts i saquejos a Hondures

Les protestes per un presumpte frau a les eleccions del 26 de novembre a Hondures han sumit el país en un clima de caos i anarquia que ja ha causat la mort d’almenys set persones. Una setmana després dels comicis, Hondures encara no té un president electe i els dos principals candidats -l’actual cap d’estat, Juan Orlando Hernández, i l’opositor Salvador Nasralla- s’han proclamat guanyadors de les eleccions.

La disputa va sorgir pocs dies després de les votacions, quan el Tribunal Suprem Electoral (TSE) va informar de la victòria de l’oposició, però després se’n va desdir. El resultat definitiu va donar la presidència a Juan Orlando Hernández, que hauria aconseguit el 42,92% dels vots, poc per sobre de Nasralla, que n’hauria obtingut el 41,42%.

Aquest caos electoral va traslladar-se ràpidament al carrer, on l’oposició ha convocat els últims dies diverses protestes que, en algunes ocasions, han desembocat en violència i saquejos. Des de dissabte, el govern ha decretat el toc de queda, cosa que no va evitar que ahir centenars de persones sortissin al carrer pacíficament en diverses ciutats del país per exigir transparència en tot el procés electoral.

Nou recompte

Precisament ahir, el TSE va celebrar un escrutini especial de 1.006 actes electorals considerades pel mateix tribunal “inconsistents”. Aquest nou recompte s’ha vist posposat en diverses ocasions des de dijous per la negativa de l’Aliança de l’Oposició, la coalició que lidera Nasralla, a participar-hi. El candidat ha sol·licitat que el recompte no es limiti a un miler d’actes: creu que s’hauria de tornar a fer amb 5.200. En cas contrari, Nasralla ha proposat en diverses ocasions repetir les eleccions.

David Matamoros, president del TSE, va assegurar dissabte que el tribunal “no té res a amagar” i va demanar a la població que entengui que “l’elecció no li pertany ni a Salvador Nasralla ni a Juan Orlando Hernández”. Ahir el TSE va decidir realitzar el nou escrutini tot i que els observadors de l’Aliança no hi van voler participar, cosa que va provocar la indignació de l’oposició. En tancar aquesta edició, encara no se sabien els resultats de l’escrutini.