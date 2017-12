Protestes per la falta de pernil, el plat tradicional de les festes nadalenques

Per tercer dia, les protestes es van repetir a Veneçuela per la falta de productes alimentaris tradicionals en les festes nadalenques. El país encara un 2018 difícil, amb dos blocs polítics enfrontats i amb poca voluntat d’avançar en el diàleg i una societat esgotada i enrabiada per l’escassetat de productes. Les manifestacions populars s’han intensificat durant aquests dies nadalencs, quan la ciutadania buscava un alleugeriment en els menús especials després de mesos de penúries i una inflació que fa dos anys que no fa més que enfilar-se. Però les festes han quedat amargades per la falta de pernil, el plat tradicional de Veneçuela. La indignació i la tristesa s’han apoderat de la població, especialment entre les classes populars que havien confiat en la promesa del govern que trobarien el producte a la xarxa de venda de menjar de preus subsidiats. El president Nicolás Maduro va atribuir la falta de potes de pernil per abastir les taules del país al “sabotatge” de Portugal. Raporal, l’empresa lusa encarregada de l’exportació del pernil, va negar les acusacions i va afirmar que l’executiu chavista encara devia 40 milions d’euros per un carregament del Nadal de l’any passat.

Amb aquest panorama de descontentament popular, Unitat Democràtica, una coalició diversa que aplega els opositors des de l’esquerra fins a la dreta, va admetre no haver “sabut acompanyar en les últimes setmanes” el “patiment” d’un poble que veu “minvar acceleradament les seves ja difícils condicions de vida”. Unitat és l’actual nom de la Taula de la Unitat Democràtica (MUD) després de la sortida d’algunes formacions petites per la seva disconformitat amb el diàleg iniciat amb el govern de Nicolás Maduro a principis d’aquest mes i que ha de continuar el 10 i 11 de gener.

La coalició ha perdut aquest any que ara acaba l’oportunitat de consolidar-se com a alternativa en no saber capitalitzar el descontentament popular que durant tres mesos va omplir els carrers en les manifestacions més multitudinàries que es recorden al país en els últims anys. Tanmateix, en les eleccions municipals i regionals d’aquest any el chavisme va tornar a marcar musculatura electoral malgrat les acusacions de frau.

Maduro ha assegurat que el 2018 hi haurà eleccions presidencials peti qui peti i serà la qüestionada Junta Electoral qui validi els resultats.