Punxes als arbres per protegir els cotxes dels ocells, a Bristol

Les punxes antiocells són la solució que han trobat els veïns de Clifton, un barri benestant de Bristol (Regne Unit) per protegir els cotxes dels excrements de colom, segons publica 'The Independent'. Els arbres afectats són dins de jardins de pisos privats i, per això, l'acció podria ser considerada legal. Tot i així, les crítiques de la ciutadania no s'han fet esperar:

Our war on wildlife: now birds are not allowed in trees...?! Pigeon spikes spotted in Clifton, Bristol above a car park. Has anyone seen this before? How is it allowed?!

📷: thanks to Anna Francis pic.twitter.com/NuG9WvYBMj