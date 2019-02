Putin amenaça amb apuntar als EUA amb míssils nuclears

El president rus, Vladímir Putin, ha advertit els Estats Units que respondrà amb fermesa si decideixen instal·lar míssils a qualsevol país europeu. Putin ha assegurat que no busca un enfrontament directe amb Washington: "No el volem, i menys amb una potència global com els EUA". Aquestes declaracions arriben després que els dos països hagin abandonat el tractat INF, que impedia l'ús de míssils nuclears de curt i mitjà abast.

Si els EUA instal·lessin míssils nuclears als països bàltics, aquests podrien arribar a Moscou en qüestió de cinc o deu minuts. En aquest sentit, Rússia busca evitar una situació que podria ser catastròfica per la seva seguretat. Putin busca evitar una situació de submissió davant del seu rival des de la Guerra Freda.

"Els nord-americans saben comptar. Que calculin l'abast i la velocitat dels nostres nous sistemes d'armament", ha amenaçat durant el seu discurs anual davant de l'Assemblea Federal.

A banda del clàssic discurs en qüestions de defensa, aquest any Putin ha ofert una novetat. Mentre que l'any passat es va dedicar únicament a presentar les noves armes nuclears que estava fabricant, sense incidir en els problemes que pateixen els ciutadans russos, aquest any ha pronunciat un discurs social, adreçat a la gent, en el qual ha presentat diverses ajudes per a les famílies i reformes econòmiques per fer sortir el país de la crisi que està travessant.

Aquesta nova actitud de Putin pot tenir molt a veure amb la davallada dels seus índexs de popularitat. A finals de novembre el centre d'estudis estadístics Levada, dels pocs que queden independents a Rússia, va publicar un estudi en què mostrava que la popularitat del president havia caigut al punt més baix en els últims cinc anys. Només un 56% estava disposat a votar-lo en unes noves eleccions, davant del 66% que pronosticaven els sondejos de l'any anterior.

Ha promès que emprendrà reformes per fomentar el creixement econòmic i fugir d'una possible recessió que podria destrossar el país. D'altra banda, diu que prendrà mesures per augmentar la natalitat. Igual que els països europeus, Rússia té un greu problema demogràfic. Si no pren cap mesura, en els pròxims anys podria perdre 1 milió d'habitants.

No decebre als ciutadans és una prioritat per al líder rus, i més coneixent el passat del país: "No hem de repetir els errors de decennis passats i esperar l'adveniment del comunisme", diu.