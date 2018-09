Putin confirma que Rússia ha localitzat els sospitosos de l'atac amb Novitxok contra l'exespia Serguei Skripal

Nou episodi del ja interminable serial d’espies Skripal. El president rus, Vladímir Putin, ha assegurat aquest dimecres que les autoritats del país han localitzat els dos homes considerats sospitosos pel govern britànic d’enverinar Serguei Skripal i la seva filla Iúlia al mes de març amb l’agent nerviós Novitxok, a la ciutat anglesa de Salisbury, 170 quilòmetres a l'oest de Londres. "Sabem qui són, els hem trobat", ha afirmat Putin, durant una intervenció en un fòrum econòmic a la ciutat russa de Vladivostok.

Desmentint la versió aportada per Downing Street fa set dies, en el sentit que els presumptes atacants eren membres del GRU, la intel·ligència militar russa, Putin ha indicat que Ruslan Boixirov i Alexander Petrov "són civils, per descomptat". I ha afegit, a més, que no hi ha cap "registre criminal" en relació amb els dos individus. El president rus també ha insinuat que ben aviat els dos homes explicaran la seva pròpia història. "Espero que es presentin [davant les autoritats russes o públicament davant la premsa] i ho expliquin tot. Això seria el millor per a tothom. Aquí no hi ha res d’especial, no hi ha res de criminal, els hi asseguro".

Londres encara no ha reaccionat a l'anunci fet aquest dimecres per Putin. Però, sigui quina sigui la versió que Boixirov i Petrov acabin donant, si és que finalment ho fan, serà molt difícil que el Regne Unit l'accepti. Va ser personalment la primera ministra britànica, Theresa May, qui va assegurar en una compareixença extraordinària al Parlament el 5 de setembre: "Els implicats són agents de la intel·ligència militar russa, la GRU, una organització molt disciplinada amb una cadena de comandament ben coneguda. Per tant, aquesta no ha sigut una operació no autoritzada. Va ser, gairebé segur, aprovada fora del GRU, en un nivell superior de l’estat rus". May, esclar, apuntava a Putin.

Moscou, però, va tornar a negar qualsevol implicació en els fets.