Putin defensa a l'Iran l'acord nuclear davant les amenaces dels Estats Units

Vladimir Putin, ha defensat aquest dimecres a Teheran la importància de l'acord nuclear signat l'any 2015 entre l'Iran i sis grans potències i va rebutjar rotundament que els Estats Units el violin o el trenquin unilateralment.

El suport de Rússia, aliat estratègic de l'Iran, al pacte és fonamental en el moment d'incertesa actual creat per les amenaces del president nord-americà, Donald Trump, de abandonar-lo si no és modificat.

"Una violació unilateral del JCPOA (Pla Integral d'Acció Conjunta, per les seves sigles en anglès) no serà acceptable sota cap pretext", va assegurar Putin en una reunió amb el seu homòleg iranià, el president Hassan Rohani, abans d'una cimera tripartida amb l'Azerbaidjan celebrada a la capital iraniana.

El mandatari rus també va respondre a Washington que l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica (OIEA) és l'únic que pot certificar que l'Iran està complint els seus compromisos, com ha fet en vuit ocasions, després que Trump prengués la decisió contrària.

L'altre gran punt en discòrdia, el potencial armamentístic de Teheran, també va rebre el recolzament de Putin, que va assenyalar que l'acord nuclear "no està relacionat amb el programa defensiu i de míssils" de l'Iran, segons un comunicat de la presidència iraniana.

El pacte nuclear, signat entre l'Iran i el Grup 5 + 1 (EUA, Rússia, el Regne Unit, França, la Xina i Alemanya), limita el programa atòmic de Teheran a canvi de l'aixecament de les sancions internacionals i no inclou cap apartat sobre els míssils iranians, com vol ara Washington.

Tant Teheran com Moscou són blanc de la pressió dels EUA. El president Trump va promulgar l'agost passat una llei que imposa noves sancions contra Rússia per la seva activitat militar a l'est d'Ucraïna i contra l'Iran pel seu programa armamentístic.

Rohani ha agrait el suport de Putin i ha destacat que "el paper de Rússia és important i influent per enfortir el JCPOA i el compliment dels compromisos per part de tots els signants".

Russia is ‘very important neighbour and friend’ – Rouhani holds talks with Putin https://t.co/c0H2xHFjLZ pic.twitter.com/peniRhrmfc — Ruptly (@Ruptly) 1 de novembre de 2017

Per la seva banda, el líder suprem, Ali Jamenei, va dir a Putin que la col·laboració bilateral és "útil per fer front a les sancions dels EUA", advocant per reemplaçar el dòlar per les monedes locals en les transaccions econòmiques.

Rússia i l'Iran mantenen una relació estratègica tant econòmica com militar, a causa de les inversions russes en el camp energètic i nuclear i a la venda d'armament, i comparteixen la mateixa posició respecte a la guerra a Síria.

Sobre aquest últim punt, Rohani ha assenyalat que la cooperació entre l'Iran i Rússia, tots dos valedors del règim sirià de Baixar al-Assad, és "molt important en les etapes finals de la lluita contra el terrorisme" al país àrab.

El president rus va subratllar que cap conflicte es pot resoldre de manera "unilateral", pel que ha instat a continuar la col·laboració entre Rússia, Iran i Turquia en les converses de pau sirianes de Astana.

Contra els Estats Units

Tant Putin com Jamenei van denunciar que els EUA busca "interferir en tots els assumptes de la regió" i van destacar que Rússia i l'Iran són capaços de solucionar els problemes de la zona sense la ingerència de països externs.

En aquesta línia, el president rus ha advocat per reforçar també els llaços militars, un tema tractat així mateix en aquesta jornada pels caps de l'Estat Major de les Forces Armades de l'Iran i Rússia.

Al final de les reunions bilaterals, va tenir lloc una cimera tripartida amb el president de l'Azerbaidjan, Ilham Alíev, la segona després de la celebrada a Bakú a l'agost de 2016.

Aquesta cimera va abordar també assumptes regionals com la lluita contra el terrorisme, però va estar principalment centrada en impulsar la cooperació econòmica trilateral.

En una roda de premsa posterior, Rohani va explicar que un dels temes tractats va ser el desenvolupament del corredor de transport Nord-Sud, que uneix Àsia amb el nord i est d'Europa, i la cooperació marítima al mar Caspi.

Sobre el citat corredor, Putin ha afegit que ja es va dur a terme una prova i des de l'Índia van arribar contenidors a Rússia passant per l'Iran i Azerbaidjan, pel que va qualificar el projecte de "molt útil econòmicament".

Els tres presidents van apostar així mateix per impulsar la cooperació en el sector d'hidrocarburs, tant a nivell tècnic com d'exportacions, i facilitar els aranzels duaners, les relacions bancàries i l'ús de les monedes nacionals en els intercanvis comercials.