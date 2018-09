Putin s'entrena per a la guerra amb les maniobres més grans des de la Guerra Freda

Rússia ha iniciat aquest dimarts les maniobres militars més grans de la seva història, amb què pretén enviar un missatge de la seva potència i determinació tant als Estats Units com als socis de l'OTAN en un moment de tenses relacions a causa de la que s'espera que serà l'última batalla de la guerra de Síria i l'annexió unilateral de la ucraïnesa península de Crimea, el 2014. El macro-entrenament s'ha batejat com a Vostok 2018 i compta amb la participació de la Xina de Xi Jinping, que avui s'ha trobat amb Vladímir Putin en un fòrum d'economia a la ciutat russa de Vladivostok i han deixat clara una bona sintonia militar mentre improvisaven una recepta als fogons.

Les xifres de les maniobres no tenen precedents ni es poden comparar amb les que la URSS va fer el 1981, en plena Guerra Freda, perquè el Kremlin ha triplicat els soldats mobilitzats llavors fins desplegar 300.000 militars per campaments terrestres i punts de la costa del seu territori.Segons les dades facilitades pel ministeri de Defensa rus, hi estan involucrats 36.000 tancs, 1.000 aparells aeris i 80 vaixells. A aquest dispositiu cal sumar els 3.500 militars enviats pel govern de la Xina i uns quants més procedents de Mongòlia.

Els exercicis duraran fins el 17 de setembre i es faran tant diferents escenaris de la geografia de l'immens territori rus, de l'estret de Bering, a 400 quilòmetres de la nord-americana Alaska, a frontera amb Mongòlia però per evitar incrementar la tensió amb el Japó les tropes evitaran la zona de les illes Kurills, la sobirania de les quals es disputen tots dos països.

Pocs mesos després que Putin presentés armament capaç d'aconseguir qualsevol punt del globus, Rússia posarà en marxa míssils tàctics Iskander, que ja han estat emplaçats a Kaliningrad, enclavament bàltic que limita amb països membres de l'OTAN.

També mostrarà les capacitats del nou tanc T-90 i dels caces La seva-34 i El seu-35, mentre alguns dels 80 vaixells que solquen les aigües en aquests exercicis estaran equipats amb els míssils de creuer Kalibr, els mateixos que l'Armada russa ha utilitzat per martellejar objectius jihadistes a Síria.

Preocupació de l'OTAN

Tot i que les maniobres tenen lloc lluny de la seva zona d'influència, l'OTAN ha expressat la seva preocupació, ja que considera que Rússia està escenificant la seva resposta davant una possible guerra a gran escala.

L'Aliança militar ha recordat que Rússia no ha deixat d'incrementar el seu pressupost militar en els últims anys i d'augmentar el seu potencial militar al Bàltic, mar Negre i Mediterrani, al que suma la seva voluntat d'utilitzar la força contra veïns com Ucraïna i Geòrgia.

Des de Rússia, però, s'ha subratllat que les maniobres tenen un exclusiu "caràcter defensiu" i que tot i que en els exercicis es faran simulacions "en condicions el més properes possibles a situacions de combat" no s'apuntarà a cap país.