Putin fabricarà armes nuclears si Trump es retira de l’acord

El particular tour de force entre Rússia i els Estats Units a compte de les armes nuclears de mitjà i curt abast ha acabat amb un cop de porta que suposa un fracàs, perquè posa en perill un pacte signat fa tres dècades. Vladímir Putin va rebutjar ahir l’ultimàtum de Washington per garantir el tractat per a l’eliminació d’aquest tipus d’armament i va advertir que, si els nord-americans desenvolupen aquests míssils, els russos seguiran el mateix camí.

Hi ha en joc que el Tractat de Forces Nuclears d’Abast Mitjà (conegut com a INF per les seves sigles en anglès) continuï en vigor després que tots dos països el ratifiquessin el 1987, tot just enterrada la Guerra Freda pels llavors presidents Reagan i Gorbatxov. El pacte entre les dues parts prohibia els míssils de mitjà abast després que deixessin de fabricar-se els balístics, però la Casa Blanca insisteix que el Kremlin ha violat l’acord. Els socis de l’OTAN van donar detalls d’aquest incompliment i van assenyalar el míssil creuer desenvolupat pels russos Novator 9M729.

L’amenaça de fer volar pels aires l’INF arriba enmig de l’escalada militar al mar d’Azov després que vaixells de guerra russos assaltessin una flota ucraïnesa i posessin en risc el ja dèbil equilibri al mar Negre entre totes dues armades arran de l’annexió unilateral russa de Crimea.

En una compareixença televisada, Putin va respondre a l’ultimàtum de 60 dies que li ha posat el secretari d’Estat nord-americà, Mike Pompeo, per demostrar que es manté fidel al tractat. “Ara es veurà que els nostres socis nord-americans consideren que la situació ha canviat tant que els Estats Units també han de poder disposar d’aquestes armes. Quina serà la nostra resposta? Senzill: nosaltres també ho farem”, va dir.

Verificació externa

Pompeo havia visitat el quarter general de l’OTAN a Brussel·les i, davant dels aliats europeus, es va comprometre a fer tot el possible perquè l’INF continués i per evitar que durant dos mesos no es desplegués ni es desenvolupés res que posés en risc el pacte. No obstant, es va mostrar poc optimista davant la possibilitat que el Kremlin acceptés el compliment i la verificació externa dels seus compromisos, tal com preveu el text del pacte. “No hi ha cap indici que tinguin intenció de fer-ho”, va dir. A l’octubre, el president Donald Trump va anunciar la voluntat de retirar-se del tractat argumentant que no té sentit ser els únics que respecten un pacte amb incompliments flagrants de Rússia i la Xina. El seu cap de la diplomàcia va insistir en aquest aspecte i va acusar Rússia de “fer trampes”.

Excusa per marxar

Per això, a Putin l’ultimàtum de Pompeo li va sonar a “excusa”, perquè “Washington fa temps que ha assignat diners per desenvolupar aquest armament i ara busca una excusa per sortir del tractat”. En aquesta línia, des del ministeri d’Exteriors rus van incidir que la Casa Blanca busca artificialment un conflicte on no n’hi ha. Una portaveu ministerial va assegurar que les acusacions d’incompliment són “infundades” o una “invenció”.

Segons el president rus, la Casa Blanca fa temps que està treballant en l’armament nuclear d’abast mitjà “per sota de la taula”, i en el pressupost del Pentàgon, va assegurar, “ja hi figura el desenvolupament d’aquestes armes”.

En aquest sentit, va dir, quan l’INF es trenqui -demostrant la poca confiança que hi conserva- no té cap dubte que Trump tirarà de resposta de manual per fer més fàcil la comprensió entre la població occidental: “Rússia és la culpable”. Per contra, el Kremlin va assegurar que si es produeix finalment la ruptura de l’acord hi haurà una reacció “adequada”.

El compte enrere de l’ultimàtum començarà a comptar a partir de dimarts vinent, i si Washington percep que Rússia incompleix la seva exigència els Estats Units es retiraran de l’acord, segons Efe.