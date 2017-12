Putin va per lliure

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha anunciat que es postula per a les eleccions del próxim 18 de març com a candidat independent, sense el paraigua de la seva formació, Rússia Unida. "Hi aniré com a independent, però confio en el suport de les forces polítiques, partits i organitzacions socials que comparteixen la meva postura sobre el desenvolupament del país", ha dit el cap del Kremlin. Fa una setmana ja va anunciar que optarà a un quart mandat que, si guanyés, el mantindria en el poder fins al 2024.

Les enquestes donen una majoria a Putin però amb la jugada d'anar per lliure busca distingir-se d'unes sigles que no sempre han tingut ampli reconeixement popular. Putin és per ell sol un valor que després de 18 anys a la presidència gairebé no s'ha desgastat i no hi ha hagut cap opositor amb prou empenta per fer-li ombra.



Rússia, ha subratllat, ha de ser un país "que miri al futur, més modern, amb un sistema polític més flexible i una economia basada en tecnologies puntes". Preguntat per l'enorme distància en intenció de vot que el separa segons tots els sondejos de la resta dels candidats, Putin ha assegurat que li agradaria que Rússia tingués un sistema polític més competitiu i, en aquest sentit, ha indicat que "no pot existir sense competència política".