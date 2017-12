Putin es posa una medalla a Síria

Durant una marató diplomàtica que l'ha portat també a Egipte i Turquia, Vladímir Putin s'ha apuntat aquest dilluns una nova victòria al Pròxim Orient amb la visita per sorpresa a Síria per ordenar que el replegament de la major part del contingent rus desplegat a aquest país àrab ja pot tornar a Rússia després d’haver derrotat l'Estat Islàmic.

“Durant dos anys i mig, les Forces Armades de Rússia juntament amb l’exèrcit sirià han destruït els grups terroristes internacionals més potents militarment”, ha clamat Putin davant dels militars de la base russa de Khmeimin i en presència també del seu protegit, el president sirià Baixar al-Assad. “Per això he pres una decisió: una part significativa del contingent militar rus que es troba a Síria torna a casa, a Rússia”, ha afegit Putin, que anava acompanyat del ministre de Defensa rus, Serguei Xoigú, i del comandant del contingent rus a Síria, Serguei Surovikin.

“L’amenaça terrorista al món encara és molt alta però la tasca de lluitar contra les bandes armades aquí a Síria per la qual s’havia de dur a terme una operació a gran escala de les forces està resolta d’una manera brillant”, ha sentenciat Putin. El cap del Kremlin ha felicitat els seus soldats per haver demostrat les millors qualitats i el poder creixent de l’exèrcit rus i per haver ajudat el poble de Síria a defensar el seu estat. “Torneu amb la victòria cap a les vostres llars, cap a les vostres persones properes, pares, dones, fills i amics; la pàtria us espera amics”, ha dit Putin.

Putin creu que a Síria ja hi ha les condicions per al diàleg polític i ha recordat que al país continuarà treballant el Centre rus per a la reconciliació de les parts en conflicte així com dues bases militars –la de Khmeimim i la de Tartús– però també ha advertit que “si els terroristes tornen a aixecar el cap, els atacarem com mai”. Segons un comunicat de la presidència siriana, Baixar al-Assad ha expressat el seu agraïment a l’ajuda de Rússia mentre que la principal coalició opositora, la Comissió Suprema per les negociacions, celebrava la sortida de Moscou del conflicte.

Retirada parcial

De fet, el cap del Kremlin ja havia anunciat, el març del 2016, una retirada parcial del contingent militar rus després de constatar que la situació havia millorat. Rússia, aliada de Síria al Pròxim Orient des de temps soviètics i on tenia l’única base d'avituallament tècnic al Mediterrani, va entrar en aquesta guerra el setembre del 2015 i oficialment lluitava contra els terroristes de l'Estat Islàmic però Occident l'acusa d'haver atacat sobretot les forces d'oposició a Baixar al-Assad i d'haver ajudat el president a mantenir-se al poder.

El 6 de desembre, el mateix dia que va fer públic que es presentaria a la reelecció, Putin ja va anunciar la derrota total de l'Estat Islàmic a Síria després que l'estat general de les Forces Armades russes informés que aquest país àrab estava totalment alliberat dels jihadistes.

La d'avui és la primera visita de Putin a Síria des que es va iniciar el conflicte armat el 2011 i pels analistes russos és un cop d’efecte de la precampanya electoral després que la setmana passada Putin anunciés que es tornaria a presentar als comicis del 2018.

Per al politòleg Valeri Solovei “cal demostrar que l’operació s’ha acabat amb èxit” i també destaca que Rússia no té prou potencial militar per participar alhora en diverses campanyes.

L’analista militar rus Alexandr Golts també emmarca la declaració de Putin de victòria sobre els terroristes quatre mesos abans dels comicis presidencials: “Com que el país està en una situació d’aïllament internacional, cal anunciar algun tipus de victòria”. Golts està convençut que es quedaran a Síria uns 2.000 efectius i recorda que no se sap exactament el nombre de militars russos desplaçats a aquest país. La premsa russa destacava també que es desconeix el cost real d’aquesta operació russa a Síria, tant econòmic com de persones, ja que segons les dades oficials només han mort 40 soldats russos, però segons altres fonts, les xifres podrien ascendir.