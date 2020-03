Putin vol posar a la Constitució que el matrimoni ha de ser "entre un home i una dona"

El president de Rússia, Vladímir Putin, vol que la Constitució del país estableixi com a principi bàsic que el matrimoni ha de ser "entre un home i una dona". És una de les modificacions que ha proposat dins de la reforma constitucional que ja va anunciar que plantejaria amb l'objectiu principal de poder perpetuar el seu lideratge a Rússia, i reduir el poder real de la presidència per quan ell mateix ja no pugui ser reelegit per al càrrec, l'any 2024.

Però els canvis, que s'han detallat aquesta setmana, van força més enllà d'això i fan un viratge de la Constitució cap a posicions tradicionalistes i conservadores, com reflecteix la voluntat de Putin d'incloure fins i tot la menció a "Déu". El líder rus, que s'ha alineat amb l'Església ortodoxa russa i ha tractat sempre de distanciar-se dels valors occidentals, aprofita l'oportunitat per introduir canvis substancials a la Constitució que marquin els valors de les generacions futures.

Putin va enviar aquestes propostes dilluns al Parlament, segons Reuters, tot i que ja havia advertit fa un mes que mai es legalitzaria el matrimoni homosexual mentre ell estigués al poder. L'homosexualitat a Rússia va ser criminalitzada fins al 1993 i classificada com una malaltia mental fins al 1999.

Però entre les reformes que planteja Putin n'hi ha de més polítiques, com un article que farà il·legal per a Rússia cedir cap part del seu territori a un poder estranger, una proposta que pot irritar tant Ucraïna, amb qui es disputa Crimea, com el Japó, amb qui també manté disputes territorials per unes illes.