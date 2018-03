Putin presenta noves armes nuclears i assegura que Occident "no ha pogut contenir Rússia"

El president rus, Vladimir Putin, ha revelat aquest dijous una sèrie de noves armes nuclears, en un dels seus discursos més bel·licosos dels últims anys, dient que els seus míssils podrien arribar a gairebé qualsevol punt del món sense ser interceptats.



Setmanes abans d'unes eleccions el 18 de març on s'espera que surti reelegit, Putin també va dir que un atac nuclear contra qualsevol dels aliats de Moscou seria considerat com un atac contra la pròpia Rússia, que hi donaria una resposta immediata.



Putin va acompanyar la seva retòrica amb videoclips d'alguns dels míssils nous dels quals estava parlant, que es projectaven en una pantalla gegant darrere seu a la sala de conferències del centre de Moscou, amb un públic conformat per l'elit política del país.

"No han aconseguit contenir Rússia", va dir Putin en referència a Occident. "Ara han de tenir en compte una nova realitat i entendre que tot el que he dit avui no és una fanfarronada".



Entre les noves armes que Putin ha anunciat que té en desenvolupament o preparades hi ha un nou míssil balístic intercontinental, un petit cap nuclear que podria estar connectat a míssils de creuer, 'drones' nuclears submarins, una arma supersònica i un arma làser.