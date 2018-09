Putin proposa signar la pau amb el Japó abans de final d'any i "sense condicions"

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha assegurat aquest dimecres que està disposat a signar el tractat de pau amb el Japó –pendent des del final de la Segona Guerra Mundial– "abans de final d'any" i "sense condicions prèvies".

En el plenari del Fòrum Econòmic Oriental, que se celebra a la ciutat russa de Vladivostok, Putin ha apuntat que "fa 70 anys" que Rússia i el Japó estan dialogant per tancar el tractat, i el primer ministre nipó, Shinzo Abe, ha proposat canviar l'enfocament "per arribar finalment a un acord". "Fem-ho. He tingut una idea molt simple: signem el tractat de pau. No ara, però sí abans de final d'any, sense condicions prèvies de cap tipus", ha afirmat Putin en la seva intervenció transmesa en directe per la televisió.

Prèviament, Abe, que ha mostrat a l'audiència composta per delegacions diplomàtiques i empresaris un vídeo sobre la cooperació entre els dos països en diferents sectors, ha demanat a Putin treballar junts en la finalització del tractat de pau, encara que ha admès que no serà "fàcil". "President Putin, reiterem la nostra intenció: si no és ara, quan?", ha preguntat, i ha demanat a l'audiència que doni suport a aquest objectiu amb un aplaudiment.

Un pas important per a la regió

El president rus ha recalcat en aquest sentit que tant ell com Abe volen arribar al punt en el qual puguin "signar el tractat", cosa que ha qualificat de "molt important per a les relacions bilaterals" i un pas que "hauria de crear una situació favorable a la regió".

"El Japó és el nostre soci natural i volem que la nostra relació sigui molt millor", ha recalcat Putin, assegut al podi del Fòrum Econòmic Oriental al costat d'Abe; el president xinès, Xi Jinping; el primer ministre sud-coreà, Lee Nak-yeon, i el president de Mongòlia, Battulga Khaltmaa. D'aquesta manera, les dues parts pretenen avançar cap a la resolució del contenciós que mantenen des de finals de la Segona Guerra Mundial per la sobirania de les illes Kurils, arrabassades al Japó per la Unió Soviètica, i que des de llavors ha llastrat les seves relacions bilaterals.

El 1956 la Unió Soviètica i el Japó van subscriure una declaració per la qual van reprendre relacions diplomàtiques i van establir les normes que les parts havien de complir per a la signatura del tractat de pau. El text de la declaració assenyala que, primer, se signa el tractat de pau i, després, es lliuren al Japó Habomai i Shikotan, dues de les quatre illes Kurils, però no diu en quines condicions ni sota quines sobirania queden.

Anys després, però, el Japó i la Unió Soviètica van renunciar, per diferents motius, al compliment de la declaració, i no va ser fins a l'any 2000 quan Moscou i Tòquio van tornar a parlar de la possibilitat de signar un tractat de pau. Tòquio, però, reclama les quatre illes Kurils –els territoris del nord, com les anomenen al Japó.

Fins ara experts i mitjans russos coincidien que per a Putin la sobirania russa sobre les Kurils és una cosa intocable i que qualsevol concessió en aquest àmbit enfonsaria la seva popularitat al país.