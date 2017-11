Putin obté el suport de l'Iran i Turquia per a la seva proposta de pau a Síria

El president rus Vladimir Putin va aconseguir dimecres el suport de Turquia i l'Iran per posar en marxa un nou procés de pau per a Síria impulsat pel seu país."Els presidents de l'Iran i Turquia [Rouhani i Erdogan] han donat suport a la iniciativa de convocar un congrés per al diàleg nacional sirià", va dir Putin en comparèixer davant la premsa després de la cimera que va reunir els tres mandataris a la ciutat russa de Sotxi, a la vora del mar Negre.

Les dues hores que va durar la trobada però, no van ser suficients per acordar quines delegacions participaran en aquest congrés amb el que Putin vol impulsar el seu propi fòrum de negociacions sobre el futur de Síria davant l'estancament del conegut com a procés de Ginebra. En una declaració conjunta, els tres líders van demanar al govern sirià i la oposició moderada a "participar constructivament" en el congrés, que se celebrarà a la mateixa ciutat de Sochi en una data que no van especificar.

El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, va reconèixer al final de la cimera que la participació dels kurds al congrés es va tractar durant la reunió i va insistir en la postura defensada per Putin. El president rus ho va deixar clar a l'inici de la cimera, quan va dir que la resolució del Consell de Seguretat de l'ONU sobre Síria "preveu la posada en marxa d'un ampli diàleg amb la participació sense excepció de tots els grups ètnics, confessionals i polítics" que viuen al país àrab.

"El congrés examinarà les preguntes clau sobre l'agenda nacional de Síria", va dir Putin als periodistes durant la cimera, assegut al costat de Rouhani i Erdogan. "Abans de res, cal l'elaboració d'un marc per a la futura estructura de l'estat, l'adopció d'una nova constitució i, sobre aquesta base, la celebració d'eleccions sota la supervisió de les Nacions Unides".

La reacció dels contendents

L'acord de Sochi ha estat celebrat pel govern de Bashar al-Assad, segons l'agència oficial SANA. Una font del Ministeri sirià d'Afers Estrangers citada aquesta agència va expressar que el seu Executiu celebra aquest comunicat "a la llum del compromís de la República Àrab de Síria de donar suport a qualsevol pas polític que respecti la sobirania, independència i integritat territorial del país, i que contribueixi a aturar el vessament de sang".

Per la seva banda, els grups d'oposició sirians, reunits a l'Aràbia Saudita per buscar una posició unificada abans de les converses de pau, van acordar mantenir la seva demanda que Al-Assad deixi el poder, segons va informar la televisió Al-Arabiya. Aquesta decisió arriba després que s'especulés que els grups rebels podrien suavitzar la seva postura després que el seu líder més dur, Riyad Hijab, frenés en les seves demandes.

La guerra civil de Síria ha arribat ja al seu setè any i ha acabat amb la vida de centenars de milers de persones. També ha generat la pitjor crisi de refugiats coneguda al món, amb més d'11 milions de persones fugint de casa seva. Tots els esforços previs per aconseguir una solució diplomàtica s'han esfondrat ràpidament, amb l'oposició que exigeix que Al-Assad abandoni el poder, el govern insistint que es mantingui, i cap de les parts capaces de forçar una opció o altra per la via de les armes.

Des que Rússia es va unir a la guerra per recolzar Al-Assad, el 2015, l'equilibri de poder s'ha inclinat decisivament a favor del seu govern. Fa un any, l'exèrcit va obligar als rebels a sortir del seu darrer baluard urbà, la meitat oriental d'Alep. En les últimes setmanes, a més, l'autoproclamat califat del grup jihadista Estat Islàmic s'ha esfondrat.