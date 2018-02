Un Qatar desafiador esquiva els efectes del bloqueig àrab

Un agradable sol d’hivern il·lumina els carrer principal del Souq Waqif, el vell basar de Doha. És l’hora de dinar i les terrasses d’alguns restaurants estan plenes a vessar. Com també ho estaran els centres comercials al vespre, quan el seu skyline es converteix en un collage de colors i els cotxes esportius omplen les artèries principals. Ningú no diria que Qatar, una petita petromonarquia del golf Pèrsic, pateix des de principis de juny del 2017 un bloqueig per terra, mar i aire per part de diversos dels seus veïns: l’Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs i Bahrain, a més d’Egipte.

“Els preus van pujar força les primeres setmanes [després de la crisi]. Hi havia preocupació. Però després ja van tornar a baixar, i la vida ha tornat a ser com abans”, explica Ahmed al-Bakry, un analista egipci que treballa per a la cadena televisiva qatariana Al-Jazira. Els estrangers com ell, estratificats en funció de la seva nacionalitat i qualificació, representen prop del 90% dels 2,5 milions d’habitants de la península. “Als supermercats s’hi pot trobar de tot, però han canviat les marques de molts productes per culpa del bloqueig”, lamenta Sanà, una professora tunisiana. a altra molèstia del “setge” a Qatar és que els viatges a l’Europa occidental s’han allargat prop d’una hora perquè no es pot travessar l’espai aeri d’Egipte ni de l’Aràbia Saudita.

“El bloqueig no ha danyat l’economia, que creix al 2,5%. Hem canviat les rutes comercials, ara utilitzem els ports de Kuwait i Oman. De fet, no s’ha interromput cap dels projectes de construcció, com els estadis per a la Copa del Món del 2022”, explica Lulua al-Khater, l’elegant portaveu del ministeri d’Afers Estrangers. Nader Kabbani, investigador del centre a Doha del think tank nord-americà Brookings Institution, coincideix a subratllar que l’economia de Qatar “està afrontat molt bé” la situació. “El bloqueig ha fracassat a la hora de força una capitulació o un canvi de règim. El que ha aconseguit és que Qatar s’hagi convertit en menys dependent dels seus veïns. I aquests són els que hi han perdut més, ja que era un mercat petit però important”, sosté.

Acusació a l’Aràbia

Al-Khater, que no rebutja una encaixada de mans amb els seus interlocutors masculins, es mostra molt crítica amb l’Aràbia Saudita, a la qual acusa d’haver instigat una rebel·lió. “Van estar distribuint armes a les tribus que viuen a la nostra frontera comuna. I parlen de reformes i progrés. Què pretenien amb això?”, etziba amb gest sever. També en el front polític, el règim qatarià se sent segur. Seu de la principal base naval dels EUA al golf Pèrsic, va rebre reforços militars de Turquia, un dels seus aliats més fidels, els dies següents al bloqueig. A més, la crisis ha desencadenat una onada de patriotisme entre els qatarians, i un estilitzat dibuix de l’emir Al-Thani de perfil en blanc i negre s’ha convertit en una imatge omnipresent a les façanes dels gratacels, a les samarretes o als cotxes.

Uns dies després de l’inici de la crisi, es va fer pública una llista de 13 demandes que hauria de complir Qatar perquè s’aixequés el bloqueig: incloïa l’expulsió dels membres exiliats dels Germans Musulmans, el tancament de l’emissora Al-Jazira o posar fi al finançament de grups terroristes. “Nosaltres no financem cap grup terrorista. Tampoc la branca siriana d’Al-Qaida. El nostre suport als rebels sirians es feia en coordinació amb altres països, com els EUA o la mateixa Aràbia Saudita”, afirma la portaveu Al-Khater.

Segons reconeix la portaveu, el conflicte està completament encallat, i després del fracàs de l’intent de mediació de Kuwait no hi ha vies de comunicació obertes. “Qatar ha estès la mà als països del bloqueig per seure i discutir sobre els assumptes que els preocupen”, comenta Kabbani. Tanmateix, Riad i Abu Dhabi, de moment, només accepten una capitulació. La setmana passada es va fer evident el risc d’escalada, amb una crisi entre els Emirats i Qatar perquè els caces d’aquest país haurien interceptat un avió civil dels Emirats que havia entrat al seu espai aeri.

La seguretat en perill

“La continuació del conflicte posa en risc la seguretat de la regió, que a través del Consell de Cooperació del Golf s’havia mantingut com la més estable en aquest període de turbulències. Tanmateix, una sèrie de crisis fabricades, com la del Líban o el Iemen, l’està minant”, adverteix Al-Khater, en una velada crítica a la política exterior de Mohammed bin Salman. Aquest jove i ambiciós príncep s’han convertit en l’home fort de l’Aràbia Saudita i és darrere de les arriscades apostes fetes pel país els últims anys, com la del bloqueig a Qatar. De moment, això sembla haver-li sortit ben malament.

Riad estima que recuperarà 85.000 milions de la corrupció

El fiscal general saudita i membre de l’Alt Comitè d’Anticorrupció, Saud al Moyeb, ha anunciat que calcula recuperar 400.000 milions de rials saudites, uns 85.000 milions d’euros al canvi, dels detinguts durant la gran purga iniciada pel príncep hereu contra la corrupció a gran escala. Al Moyeb, citat per l’agència de notícies estatal, SPA, va assegurar que el govern ha iniciat negociacions amb els acusats perquè retornin els diners guanyats il·lícitament a canvi d’obtenir la llibertat. Dels 381 arrestats, n’hi ha 56 encara empresonats. Entre els detinguts en operacions contra la corrupció hi ha membres de la família reial, polítics i milionaris. Les autoritats saudites van congelar els comptes bancaris dels sospitosos. Fonts governamentals es van comprometre a utilitzar els diners recuperats dels corruptes per engreixar els pressupostos públics i finançar serveis socials i projectes públics.