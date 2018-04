Què se sap i què no se sap de l'atac químic a Síria

El suposat atac químic que dissabte a la nit va tornar a sacsejar el suburbi de Duma, als afores de Damasc, representa un nou desafiament per al paper de l'administració Trump en la guerra de Síria. El president nord-americà, que no va tardar a reaccionar quan va conèixer l'atac, ha promès respondre enèrgicament contra els interessos de Baixar al-Assad, el suposat autor de la massacre.

A hores d'ara, però, encara hi ha molts punts de l'atac que es desconeixen —o si més no, que no han estat confirmats—, incloses les mesures que prendran els Estats Units. Malgrat que les forces del govern sirià impedeixen l'accés a Damasc a periodistes, cooperants i investigadors, presentem alguns apunts per recordar què sabem i què no sabem de l'atac en aquests moments.

El que sí que se sap

Unes 500 persones de Duma van presentar símptomes propis d'haver patit un atac químic: coïssor als ulls, problemes respiratoris i escuma blanca que els sortia per la boca i les fosses nasals.

Habitants de la zona han dit que van sentir caure objectes del cel i que, seguidament, van començar a sentir una olor que, segons els testimonis, era similar a la del clor.





Prop de 70 persones van morir mentre es refugiaven en soterranis, segons va assenyalar l'Organització Mundial de la Salut. D'aquestes, 43 tenien signes d'haver estat exposades a "productes químics altament tòxics".





Els vídeos que van fer circular diversos activistes opositors al govern d'Al-Assad mostraven imatges de famílies mortes aparentment per asfíxia. Es feien evidents alguns símptomes citats en el primer punt com, per exemple, l'escuma blanca que els sortia per la boca.





Milers de combatents rebels de Duma van acordar diumenge entregar la zona al règim i ser traslladats a una àrea al nord del país, fora del control del govern.

El que no se sap

Encara no s'ha confirmat que les morts i els danys soferts hagin sigut causats per un atac amb armament químic. Els mitjans de comunicació estatals de Síria van negar que el govern hagués utilitzat armes químiques i van acusar el grup rebel de fabricar els vídeos amb la finalitat d'obtenir suport internacional. Rússia i l'Iran, els aliats de Síria, també han negat que Al-Assad hagi usat armament químic. Els Estats Units i els seus aliats, per contra, creuen que sí que en va fer servir.





Les Nacions Unides no han determinat la responsabilitat de l'atac.





Dimecres, des dels Estats Units encara estaven avaluant les proves de la massacre i no sabien ni quin producte químic s'havia utilitzat ni si l'havia llançat el govern sirià o les forces que li donen suport, principalment Rússia i l'Iran.





Els Estats Units no s'han decidit a iniciar una resposta militar. Dimecres, el president Donald Trump va amenaçar amb un atac amb míssils, però de moment no ha complert i l'estratègia que preparen és desconeguda.

El que la història recent ens ha ensenyat