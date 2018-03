Quins són els països més feliços?

Si la felicitat existeix, on hi ha els habitants més cofois del món? A Finlàndia, segons l'Informe Mundial de la Felicitat del 2018, elaborat a instàncies de les Nacions Unides, en què per primer cop s'han tingut en compte les sensacions i opinions dels immigrants.

Finlàndia ha escalat cinc posicions fins a situar-se en el paradís de la felicitat, amb una puntuació que gairebé empata amb els altres països nòrdics i, una mica més avall, Suïssa i el Canadà. Cap sorpresa. Segons l'informe, l'èxit d'aquests estats rau en el gran nivell de vida, l'esperança i la qualitat de vida, les ajudes socials, el grau de llibertat i la confiança, així com també en el sentiment de generositat.

L'informe s'ha donat a conèixer en un acte a l'Acadèmia Pontifícia de les Ciències Socials, a la Casina Pius IV del Vaticà, i ha mostrat que Espanya ha caigut dos llocs respecte de l'any passat, ja que ha rebut en aquesta ocasió una puntuació de 6,310 sobre 10, enfront de la nota de 6,403 sobre 10 de l'edició anterior, mentre que Finlàndia, per exemple, arriba a 7,632. La tendència és comuna als països mediterranis, com Itàlia, Grècia i Portugal, que han estat durament afectats per l'impacte de les retallades arran de la crisi i els ciutadans ho han patit en primera persona.

Poques variacions