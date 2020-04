Bèlgica i Espanya són els països amb més víctimes per nombre d'habitants

La pandèmia de coronavirus és un problema mundial però no colpeja igual tots els països. Arreu del planeta s'han comunicat més de 166.000 morts, segons el recompte de la Universitat Johns Hopkins. Si mirem les dades en proporció a la població de cada país, publicades pel Centre Europeu de Control de Malalties, Bèlgica i Espanya són els països que encapçalen el rànquing de mortalitat. A Bèlgica hi ha 497 morts per cada milió d'habitants, mentre que a Espanya són 437, per davant d'Itàlia (391) i de França (294). Les dades recullen la radiografia disponible aquest dilluns 20 d'abril (a les 10 h).

Però les dades de països fan de mal comparar, perquè cadascun utilitza un sistema diferent de recompte. La primera ministra belga, Sophie Wilmès, ha explicat que en nom de la transparència inclouen en el còmput tots els morts en hospitals, residències i domicilis que han donat positiu a la prova, així com els sospitosos d'haver contret el virus per la seva simptomatologia, encara que no s'hagi pogut confirmar el diagnòstic amb un test. El total són 5.683 defuncions al país, segons les dades d'aquest dilluns al matí.

Espanya encapçalaria el rànquing

A Espanya, en canvi, el ministeri de Sanitat –que ha xifrat aquest dilluns en 20.852 el total de víctimes per covid-19– fa un recompte que només inclou les defuncions de persones que s'havia confirmat que tenien la malaltia mitjançant una prova PCR o un test d'anticossos. La xifra es comunica independentment del lloc de la defunció, però deixa fora d'aquest registre moltes víctimes amb simptomatologia que es podria atribuir al coronavirus. Està previst que Sanitat faci un balanç real de les defuncions d'aquestes persones sospitoses d'haver sigut víctimes també de la malaltia, un fet que elevaria considerablement la xifra de morts, sobretot quan ens coneguin les dades de les residències, on més s'acarnissa el virus.

Només a Catalunya, que aporta al seu recompte dades de les funeràries i fa un registre com el belga, s'han comptabilitzat més de 8.000 morts, tot i que Sanitat només n'ha reportat 4.009 aquest dilluns. Per tant, és evident que si l'executiu espanyol adoptés un criteri de recompte similar al de Bèlgica, Espanya seria el país més castigat en la taxa de defuncions per milió d'habitants. En tot cas, el ball de xifres a l'hora de reportar les defuncions entre els diferents països és un problema a escala global.

Itàlia, el país europeu més afectat per morts totals

Itàlia, que té més de 60 milions d'habitants, és el país del món amb més víctimes per coronavirus, ja que havia reportat, en el moment d'actualitzar questes dades, 23.360 defuncions. En aquest cas el govern de Giuseppe Conte recull, com Espanya, només els morts que han donat positiu a les proves, que majoritàriament es fan als hospitals.

Amb 294, França és el quart país amb més morts per milió d'habitants al planeta. Al començament París només incloïa a l'estadística els morts als hospitals, però davant les crítiques el govern d'Emmanuel Macron hi ha inclòs també les víctimes a les residències. En canvi, el Regne Unit, que ha reportat 16.060 morts en el moment de publicació de les dades del Centre Europeu de Control de Malalties, apareix en cinquè lloc, però el seu registre es limita només als morts als hospitals.

Europa copa el rànquing de mortalitat per cada milió d'habitants

Nou dels deu primers països del món amb més mortalitat pel virus són europeus, però en països com Suècia, Suïssa i els Països Baixos la taxa de defuncions per cada milió d'habitants cau a menys de la meitat que la registrada a Espanya. En el desè lloc hi ha els Estats Units, que amb més de 326 milions d'habitants han registrat 40.682 morts, és a dir 122 defuncions per cada milió d'habitants, una taxa semblant a la d'Irlanda.

La mortalitat a Portugal és molt més baixa: uns 70 morts per cada milió d'habitants, un nivell comparable al de l'Iran, que ha admès 5.118 morts, una xifra que ni els opositors del país ni la premsa internacional que ha publicat imatges de fosses comunes es creuen.