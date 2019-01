La RD del Congo posposa l'anunci d'uns resultats electorals qüestionats

La República Democràtica del Congo haurà d'esperar fins a la setmana que ve per conèixer els resultats de les eleccions presidencials celebrades el passat 30 de desembre, que també van ser posposades i que han de designar el successor de Joseph Kabila.

Així ho ha anunciat la Comissió Electoral Nacional Independent (CENI), que ha informat aquest cap de setmana que finalment els resultats no seran publicats aquest diumenge, tal com estava previst.

Mentrestant, creix la incertesa, la tensió i també la por que tot plegat es transformi en enfrontaments i violència als carrers. I és que ja fa dies que s'estan organitzant diverses protestes ciutadanes per denunciar el suposat frau electoral que envolta els comicis.

540x306 Un membre de la Comissió Nacional Electoral Independent del Congo utilitza una calculadora durant el recompte electoral dels comicis del passat 30 de desembre. / BAZ RATNER / REUTERS Un membre de la Comissió Nacional Electoral Independent del Congo utilitza una calculadora durant el recompte electoral dels comicis del passat 30 de desembre. / BAZ RATNER / REUTERS

Incertesa, frau, protestes

Moltes veus expertes apunten que s'està manipulant el recompte de paperetes per fer guanyador el candidat oficialista, Emmanuel Ramazani Shadary. "Com que qui és al poder no se'n vol anar, estan intentant arreglar el frau perquè els resultats proclamin Shadary com a guanyador", ha denunciat l'advocat Georges Katiamba, president d'una de les principals ONG del país, l'Associació Congolesa d'Accés a la Justícia (ACAJ), que també vaticina aquestes manifestacions ciutadanes. "I això [les protestes] acabaran en repressió", fet que impossibilitarà l'oportunitat històrica d'aconseguir el primer traspàs pacífic de poders al país.

En la mateixa línia s'ha expressat a l'agència de notícies Efe l'expert Hans Hoebeke, investigador sobre la República Democràtica del Congo a l'International Crisis Group. "Sembla clar que l'oposició ha guanyat en diversos indrets del país, també a Kinshasa [la capital del país], però això no garanteix que realment hagi guanyat", ha apuntat Hoebeke en referència a la possible manipulació de resultats.

540x306 Una membre de la Comissió Nacional Electoral Independent del Congo llegeix en veu alta part dels resultats dels comicis en un centre electoral de Kinhasa. / BAZ RATNER / REUTERS Una membre de la Comissió Nacional Electoral Independent del Congo llegeix en veu alta part dels resultats dels comicis en un centre electoral de Kinhasa. / BAZ RATNER / REUTERS

Per a aquest analista belga, doncs, l'escenari més probable també és que la CENI anunciï que Shadary ha sigut el guanyador, i aquesta decisió "acabarà en protestes", tot i que s'haurà de veure "com de profundes seran i la repressió que comportaran".

I és que en cas que n'hi hagi, i com ha passat últimament en altres països de l'Àfrica subsahariana, serà crucial la intervenció de l'exèrcit.