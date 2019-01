Raúl Castro diu que Cuba s'ha de preparar per als "pitjors escenaris" amb els EUA

L'expresident cubà, líder del Partit Comunista de Cuba i una de les veus més autoritzades de l'illa caribenya, Raúl Castro, ha instat aquest dimecres el seu país a reforçar la defensa i a "preparar-se per als pitjors escenaris" respecte als Estats Units, als quals ha acusat d'haver reprès la política de "confrontació" contra el govern cubà.

En un discurs a la ciutat oriental de Santiago de Cuba amb motiu del 60è aniversari de la Revolució Cubana del 1959, el dirigent, de 87 anys, ha assegurat que és un deure de tots els cubans preparar-se "meticulosament per a tots els escenaris, inclosos els pitjors", i "no donar caure en el desconcert ni a la improvisació".

"Continuarem prioritzant les feines de preparació en defensa" amb l'objectiu de "preservar la sobirania i la pau", ha apuntat Castro, que va ser el president de Cuba des del febrer del 2008 fins al mes d'abril passat, quan va cedir el càrrec al seu successor, Miguel Díaz-Canel.

Retòrica de confrontació

El discurs de Castro ha sigut inusual per les referències esmentades sobre els Estats Units: ha deixat de banda els missatges conciliadors dels últims quatre anys de desgel per optar, ara, per una retòrica bel·licista que acusa l'administració de Trump d'haver augmentat la pressió política i econòmica per forçar "un canvi de règim" a l'illa.

En aquest sentit, el mateix Raúl Castro, en aparent bon estat de salut, ha demanat a les "ments més equilibrades" del govern nord-americà que evitin "un escenari de confrontació que no es desitja", i ha aprofitat l'avinentesa per recalcar que "cal buscar la pau i el benefici mutu en les relacions bilaterals".

I és que, després de restablir les relacions bilaterals el 2014 amb Barack Obama a la Casa Blanca i Raúl Castro a la presidència de Cuba, els dos països van tornar a la tensió arran de l'arribada al poder del polèmic Donald Trump, que ha endurit la política respecte a Cuba amb noves restriccions de viatges i posant obstacles als negocis a l'illa.