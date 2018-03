Recompensa milionària pel submarí desaparegut

Acabada la temporada d’estiu austral és quan la ciutat argentina Mar del Plata recupera la seva habitual tranquil·litat, un moment que esperen especialment els seus gairebé 800.000 habitants. I és que durant els mesos de desembre, gener i febrer, aquesta localitat de la costa atlàntica, situada a uns 400 quilòmetres de Buenos Aires, multiplica per deu la seva població, ja que és el principal balneari d’estiueig dels argentins. Una ciutat amb un port important, on amarren tant els vaixells de pesca com els submarins argentins. Passats ja tres mesos des que es va perdre el rastre del submarí San Juan amb 44 mariners a bord en aigües de l’oceà Atlàntic, ara la lluita de les famílies dels tripulants, que precisament viuen a Mar del Plata, és evitar que la seva desaparició quedi en l’oblit, com ja està passant entre la societat i la classe política argentina.

Els operatius de recerca del submarí San Juan i els de rescat dels seus 44 tripulants es van interrompre quinze després de la desaparició de la nau. Així ho determinen els protocols de salvament marítim. Les possibilitats de supervivència són “incompatibles amb la vida humana”, va deixar clar el portaveu de l’Armada Argentina, Enrique Balbi. I en escoltar aquestes paraules, els familiars dels 44 mariners es van ensorrar. Així va ser com es van suspendre les operacions de rescat dels tripulants del submarí: molts dels vaixells que van pentinar dia i nit el fons de l’oceà Atlàntic amb els seus sonars davant les costes argentines van tornar cap a casa. Però la Casa Rosada sí que continua buscant la nau, i fins i tot ha ofert una recompensa milionària als anomenats caçadors de vaixells enfonsats : cinc milions de dòlars (més de quatre milions d’euros) per a qui trobi el San Juan. “Cal fixar una gratificació econòmica per a aquells individus privats que ofereixin informació i dades útils que permetin localitzar i ubicar de manera precisa el submarí”, deixava clar el ministre de Defensa.

Però els familiars dels 44 tripulants del San Juan creuen que amb això no n’hi ha prou. Tant és així que han decidit agafar ells mateixos el bou per les banyes i buscar més diners a través de donacions particulars i privades. Esperen aconseguir 4 milions de dòlars (3,2 milions d’euros) per complementar amb més mitjans tècnics i humans les tasques de recerca. “Busquem la veritat i tu ens pots ajudar” és el lema de la campanya que han posat en marxa.

“L’Armada ens pren el pèl i vol cansar-nos. Però no ho aconseguiran!”, deixen clar les dones dels mariners en un vídeo difós fa pocs dies a les xarxes socials filmat a Mar del Plata. La crítica principal dels familiars dels 44 mariners desapareguts apunta cap a com s’està buscant el submarí i els recursos que hi destina el govern.

Per què no es troba el San Juan

En paral·lel, la justícia argentina investiga possibles irregularitats i actes de corrupció en els operatius de manteniment del submarí San Juan, construït el 1983. Va estar a les drassanes de Buenos Aires en reparació del 2008 al 2014, i en teoria se li van practicar totes les millores que una nau d’aquestes característiques necessita quan arriba a la meitat de la seva vida útil. Els familiars dels mariners creuen que el San Juan no estava en condicions de navegar. En canvi, el capità Horacio Tobias, extripulant del submarí, no opina el mateix: “Cap dels 44 mariners és un suïcida. Si la nau no estava operativa, ni hauria sortit del port”, explica a l’ARA.

Localitzar el submarí San Juan en el fons de l’oceà no és gens fàcil. “Aquestes naus estan dissenyades per no ser localitzades, per ser invisibles. I el fons de l’oceà és com una serralada invertida. Pot haver caigut en un dels centenars de barrancs que hi ha a les profunditats”, destaca el capità Tobias. També hi ha una altra possibilitat, que és la que es neguen a valorar especialment els familiars dels 44 mariners: el submarí pot haver explotat per la pressió sota l’aigua, i potser ja no en queda res.