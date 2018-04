Refugiats atrapats per l’extremisme

Talib Mohamed forma part d’un programa universitari becat dedicat als refugiats amb el suport de la Universitat Centreeuropea de Budapest. Segons la propaganda d’Orban, es tracta de l’anomenada Universitat de Soros. És conscient que viu en un entorn privilegiat en relació als altres immigrants, però ha viscut l’extremisme de primera mà. “Vaig arribar l’any 2015 i durant tres mesos vaig estar a la presó, sense cap motiu. Quan vaig anar a l’oficina per tramitar el meu asil em van dir que no era una persona seriosa. Vaig demanar per què, i em van dir que perquè portava barba”.

Mohamed va deixar l’Iraq l’any 2014, on era coordinador d’una sucursal d’Erikson: “Estava molt ficat en política. Estàvem cansats que la religió es barregés amb la política per afavorir la corrupció. Jo xerrava més del compte i em van amenaçar”, explica. Ha deixat de creure en la política i en la religió, però aquí les torna a trobar.

“Quan veuen el meu nom àrab”

“Quan veuen el meu nom àrab em pregunten per la xaria. És per això mateix que havia fugit del meu país. Un altre dia en un hostal, un noi tot sol només de veure’m em va preguntar d’on era. Vaig contestar-li que ell era més intel·ligent que jo, ja que havia sabut escollir un lloc millor per néixer. Lluito contra tot això amb bromes”, relata. A la mateixa illa universitària viu Mahmud Al Jafari, que estudia economia i és de Síria. Explica que ha fet un intercanvi en una empresa alemanya i que quan es va presentar pel mateix lloc de treball a la sucursal hongaresa el van rebutjar. “Tot i que hi van intervenir els responsables d’Alemanya, em van dir que el departament d’aquí no em volia”. Tots dos consideren que hi ha una diferència impactant entre el que es llegeix a les xarxes socials i el que es veu als carrers de Budapest. “Imagina’t estar aquí en una terrassa, menjant amb els teus amics hongaresos, obrir el Facebook i veure tots els missatges que hi ha en contra dels refugiats”, segueix Mahmud. “Fan servir paraules molt agressives contra els estrangers. Diuen que hi ha una invasió, aquest missatge s’ha multiplicat a les xarxes, però no hi ha ningú al carrer”.

Tots dos volen anar a Alemanya davant la dificultat de ser contractats o de poder llogar un pis a Budapest a causa del seu origen. Però Alemanya els retornaria a Hongria, on ja havien quedat registrats. “Gairebé desitjo que Fidesz ens faci fora del país. Aquí no podem fer res. A Budapest hi ha més de 57 restaurants de menjar muntats per gent de països àrabs. Mengen en els nostres restaurants, els agrada el menjar i després entren a les xarxes socials per atacar-nos”.