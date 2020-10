Regeneron: quina és la suposada "cura" del covid que promociona Donald Trump?

"Em van donar Regeneron, es diu Regeneron, i altres coses també, però crec que això va ser la clau. I va ser increïble, em vaig sentir bé immediatament, em vaig sentir tan bé fa tres dies com em sento ara. Només vull dir que tenim Regeneron i un altra medicina similar feta per Eli Lilly i els he autoritzat, i si ets a l'hospital i et sents realment malament, te'l donarem gratis i ràpid, hi ha centenars de milers de dosis preparades i et posaràs bo molt ràpid".

Com si fos el promotor d'una farmacèutica, el president dels Estats Units, Donald Trump, promociona al seu Twitter el nou medicament experimental de l'empresa nord-americana Regeneron com la gran "cura" per al covid-19: "En diuen terapèutic, però a mi em va fer sentir molt millor, jo en dic una cura", insisteix al vídeo.

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

Però quin és exactament el tractament que li han administrat al president dels Estats Units i que ara sembla la cura miraculosa del covid-19? Regeneron no és el nom del fàrmac, que es diu Regn-Cov2, sinó de l'empresa farmacèutica que l'està desenvolupant, que la mateixa nit de dimecres als EUA, després del missatge del president, ja va sol·licitar una autorització d'urgència a les autoritats sanitàries nord-americanes.

Quin és el medicament miraculós?

El Regn-Cov2 és "un còctel d'anticossos monoclonals", que vol dir que són clonats d'un únic limfocid que bloqueja un sol antígen, en aquest cas la proteïna S del covid-19, i que han desenvolupat en ratolins transgènics humanitzats. "Els anticossos humanitzats duren més perquè el cos no els rebutja tan ràpid com pot passar amb un anticòs totalment animal", explica Joaquim Segalés, investigador de l'IRTA i catedràtic de la UAB.

"La teràpia amb anticossos monoclonals ja és al mercat per a altres malalties, és una tecnologia coneguda, però és un producte que se sol utilitzar amb finalitats terapèutiques", afegeix l'expert. Això vol dir que s'acostuma a administrar en pacients que encara no han desenvolupat una resposta al virus del seu propi sistema immunitari. En canvi, les fases més greus de la malaltia per covid-19 arriben quan el sistema immunitari reacciona amb una inflamació dels teixits que posa en perill la vida del pacient i per combatre aquest procés hi ha altres medicaments, com per exemple la dexametasona (que també es va administrar, sorprenentment, al president Trump).

Segalés, de fet, és molt clar: el Regn-Cov2 "no és cap miracle ni és la panacea ni ho resoldrà tot" en aquesta pandèmia, com es desprenia de les paraules de Trump, sinó que serà "un recurs més de l'arsenal mèdic per al covid-19 de què disposaran els hospitals" i que inclou també tots aquests altres medicaments, com remdesivir i dexametasona.

¿En quina fase de desenvolupament està el medicament?

"Després de mesos d'un treball dur increïble del nostre talentós equip, ens satisfà extremadament veure que el còctel d'anticossos Regn-Cov2 de Regeneron redueix ràpidament la càrrega viral i els símptomes associats en pacients infectats per covid-19", deia el 29 de setembre D. Yancopoulos, MD, president i cap científic de Regeneron, en un comunicat a la seva web.

Es basava en les primeres anàlisis dels resultats obtinguts en les tres fases d'experimentació, que per la urgència de trobar una resposta a la pandèmia, s'estan desenvolupament gairebé alhora: la primera fase d'experimentació en animals va donar pas a una segona fase per provar-ne la seguretat en humans, i en la tercera fase posa a prova la seva efectivitat en humans, amb un grup de prova del medicament i un altre grup placebo. En condicions normals aquests tres processos triguen anys a completar-se, però l'emergència generada pel covid-19 força les farmacèutiques a anar ràpid.

És a dir, que encara s'està avaluant la seguretat i eficàcia d'aquest còctel d'anticossos en assajos clínics i no es pot comercialitzar. "L'únic ús que se'n podria fer ara és el que se'n diu compassiu, que vol dir administrar-lo a pacients molt greus en què no hi ha res més que faci efecte" i es prova el medicament experimental com a últim recurs, explica Segalés.

Per què se li va administrar al president Trump?

L'administració com a ús "compassiu" no s'adequa al cas del president dels Estats Units, que encara presentava –segons els seus metges– un quadre lleu de símptomes de covid-19. "Entenc que van voler provar totes les opcions, el problema és que no té justificació mèdica" aquest tractament per al cas del president Trump, apunta Segalés, que tampoc veu justificat l'ús del remdesivir o de la dexametasona, que són medicaments prescrits per a casos greus. Una opinió que coincideix amb la del cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, que també creia que el tractaments aplicats al president responen només a una voluntat de fer servir tots els recursos disponibles ara mateix per evitar que el cas del president s'agreugés ni una mica.

¿Serà possible donar-lo gratis a tothom, com deia el president?

Els quatre dies que el president Donald Trump va passar al Centre Mèdic Walter Reed i tot el tractament mèdic que va rebre van costar uns 100.000 dòlars per a l'administració nord-americana, segons publica aquest dijous The New York Times. Un cost que, en el sistema sanitari eminentment privat dels Estats Units, resulta prohibitiu per a la majoria de butxaques.

L'únic tractament mèdic que està ja autoritzat d'urgència, el remdesivir, té un cost de 3.120 dòlars per a les assegurances privades i de 2.320 dòlars per als programes públics Medicare i Medicaid dels EUA. Ara que Regeneron ha sol·licitat ja l'autorització d'urgència per poder comercialitzar el seu Regn-Cov2, quan sigui concedida la farmacèutica fixarà un preu de mercat "que no serà pas barat", opina Segalés.

El govern nord-americà hauria d'assumir el cost d'aquest tractament per a tots els pacients de covid-19, de manera que els surti "gratis", com anuncia Trump en el seu vídeo. Una despesa pública que no serà pas baixa, però que el president Trump s'ha compromès públicament a assumir, justament quan és a la recta final de la campanya per la seva reelecció, a les presidencials del 3 de novembre.